籃球／若ABL宣布復賽 富邦勇士新聯盟兩邊都打

ABL球隊之一的富邦勇士與寶島夢想家，都確定加盟由「黑人」陳建州所籌組的台灣職業籃球新聯盟，外界好奇萬一ABL宣布復賽怎麼辦，富邦總教練許晉哲說：「兩邊都打。」

ABL東南亞職業籃球聯賽，今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，賽季陷入無限期延賽，何時復賽至今仍沒答案，不過台北富邦勇士與寶島夢想家已另闢戰場，雙雙加入台灣職業籃球新聯盟。

許晉哲透露，據他所知，ABL仍傾盡全力希望賽季可以恢復，甚至打算模仿NBA美國職籃模式，找出一個安全的地點進行復賽，但各國邊境遲遲不解封，復賽仍有難度。

在台灣職業籃球新聯盟成立之初，也有球隊擔心若ABL復賽，富邦與夢想家是否會丟下其他球隊，回歸ABL戰場。許晉哲斬釘截鐵地說：「對富邦來說，我們的立場很單純，就是兩邊都打。」

寶島夢想家董事長張承中也坦言，球團從4、5月起，就不斷詢問ABL復賽計畫與時間表，不過聯盟話始終沒有說死，因此他承認：「兩個聯盟都打，的確是我們選項之一。」

張承中表示，在ABL的架構裡面，可以接受球隊參加其他聯盟賽事，包括香港龍獅、越南西貢熱火等球隊都是，因此就算參加兩個聯盟，也不算違反規定。

職籃新聯盟執行長陳建州，今天宣布成立的新聯盟預計包括富邦勇士、寶島夢想家、璞園建築以及新成立的新竹隊等4隊參賽。