NBA／復賽先當觀眾 南斯看好快艇奪冠

NBA月底正式重啟賽程，22支球隊將齊聚奧蘭多迪士尼爭取最後榮耀，騎士隊雖是8支提前結束賽季的球隊之一，但前鋒南斯（Larry Nance Jr.）透露自己也迫不及待聯盟復賽，準備好透過轉播參與NBA接續賽季。

受新冠肺炎影響，NBA賽季從3月就停擺，經過多月協商和準備，訂台灣時間7月31日重啟賽程；南斯今天接受「國泰NBA 3x」視訊和台灣球迷打招呼，除分享隔離期間的訓練方式，還主動開話題，「你覺得誰會是奪得總冠軍？」

和南斯視訊對話的台灣代表一致推崇「紫金軍團」湖人隊，南斯的答案也是洛杉磯代表，但是另支洛城勁旅快艇隊，他解釋說：「湖人雖然有聯盟最佳的詹姆斯（LeBron James），還有可以排到聯盟前五人的戴維斯（Anthony Davis），但快艇有更好的團隊。」

他也笑說，停賽期間實在「太無聊」，非常期待復賽，「我也希望我們能去，但我就會和大家一樣，透過電視轉播欣賞每場比賽。」雖無法參與後續賽程，南斯已為下個球季積極準備，像是增加小前鋒的技術，為轉型持續努力。

南斯還分享，成長過程有個傳奇球星爸爸老南斯（Larry Nance）雖是壓力，自己也曾是家中最矮小的成員，但卻也在一年竄高7吋（約18公分），最終進入夢想的NBA殿堂；他以自身經歷勉勵台灣喜歡籃球的小將努力逐夢，「遇到任何困難，別放棄，我曾斷過ACL，但仍努力復健，變得更強壯。」