NBA／騎士南斯開視訊會球迷 加碼秀球衣收藏

受新冠肺炎疫情影響，邁入第10年的「國泰NBA 3x賽事」暫時無法迎接NBA球星來台，但騎士隊前鋒南斯（Larry Nance Jr.）今天透過視訊連線和台灣球迷打招呼，甚至加碼送上一段自家房屋導覽，展示豐富的球衣收藏，以及最愛的一件球衣。

美國是新冠肺炎重災區，南斯透露3月賽季全面停擺後，自己就一直待在克里夫蘭的家中；球隊透過一周四次的視訊訓練保持身體狀態，全隊會一起做半小時的瑜珈和其他內容，他也會「就地取材」，這段期間車道就成為自主訓練的場地之一。

展示完停賽期間仍壯碩的二頭肌，南斯透露視訊前正在玩電玩《NBA 2K》，他笑說自己雖都使用騎士隊，但認為史上最佳的球員是今年初驟逝的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）；他還直接起身，將鏡頭對準牆上裱框掛著的布萊恩球衣，並透露小布是他最欣賞的球員，這件紫金戰袍是自己最愛的收藏。

透過視訊，南斯擔起導覽員，展示了自家寬廣起居室；起居室除有一個撞球桌，牆上還掛滿他收藏的球衣，自己高中、大學到職業隊的球衣，以及爸爸老南斯（Larry Nance）的球衣比鄰而居，其他像是小布、獨行俠指標球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）到「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），甚至足球巨星梅西（Messi）簽名球衣，都是南斯引以為傲的收藏。