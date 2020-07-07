美國疫情失控 NBA為什麼要堅定復賽？

NBA預定台北時間7月31日在佛羅里達迪士尼中心「閉門」復賽，22支參賽球隊已經從6月23日展開新冠疫情檢查，連續三次通過檢驗職隊員本周才能陸續進駐迪士尼，7月23-29日開始7天33場熱身賽。復賽每支球隊要打8場例行賽，決定東、西區各八強排名。季後賽每一輪維持7戰4勝，總冠軍賽預定在10月中前打完。

如果球員和球隊之間沒有大範圍新冠疫情感染，NBA會堅持復賽打完賽季。但全美疫情根本沒有緩和跡象，美國單日破五萬人確診寫下紀錄，美國疾病管制局都承認「疫情失控中」。

儘管疫情如此艱難、危險、失控，為什麼NBA還要堅定復賽？除非疫情在閉門比賽中大規模傳染失控，否則NBA肯定會堅持打完今年賽季，產生總冠軍，創造一定形勢和聲量。

NBA各隊將陸續進駐迪士尼ESPN大世界體育園區，7月23日正式開始熱身賽。 歐新社

說穿了，就是「商業考量」和「著眼未來」兩個NBA戰略。

第一：商業考量

NBA復賽牽涉到20-30億美元市場，那是NBA30支球隊營運，以及所有球員很重要收入和生活延續。NBA 450名球員中，至少有6-7成都是中低薪球員，他們需要工作和復賽，只有極少數高薪球員和隨時可以退休老將不會受到停賽影響。

NBA官方贊助商、電視轉播、廣告、合作夥伴，以及各球隊贊助商和轉視轉播，總值超過20億美元，一旦NBA完全取消比賽，不只球員損失過半薪水，許多球隊也會損失少則數百萬美元，多則數千萬美元營收。

NBA若是無法復賽，在經濟面將造成難以彌補的巨大損失。 美聯社資料照片

這也是為什麼NBA會有超過七成球員都支持復賽，NBA官方也尊重每個球員，自己可以決定要不要參與復賽。在總體商業考量中，不管是生意、營收、長期合作和基本生活，聯盟、球隊、球員、相關衍生產業都需要復賽支撐，復賽帶來的產值和相關商機超過20億美元。

NBA有八成以上球隊也支持復賽，那是球隊營運基礎，不復賽，球隊都要承收更多損失。

第二：著眼未來

NBA冒著各種危機和質疑復賽，另外一個重要戰略是「著眼未來」。如果這次NBA成功閉門復賽，也就是俗稱「泡泡聯盟」，所有參與者和球隊都關在一個封閉、有管制和醫療檢驗，同時也相對安全措施地方進行賽事，那麼這樣賽季方式如果確實可行，新賽季在還沒有發展出疫苗成功控制，並有效治療新冠病毒情況下，NBA採取相同模式展開新賽季，機率會高出許。

在全球和全美疫情都很困難情況下，NBA球賽確實能在某些方面提供娛樂、休閒、觀賞和激勵作用，同時促進各種數位和線上商業模式，對全美經濟和所有球隊、球員、相關產業都能帶來有效助力。如果現在不能成功復賽，那麼NBA新賽季想要在疫情失控、經濟危機、產業低迷等困難重重中開打，肯定難上加難。

一旦NBA復賽成功，新賽季也能如期在12月開打，至少明年一月能啟動新賽季，NBA也能為北美其他三種職業運動提供示範和營運模式，在疫情危機中，至少還能產生對生活、未來有正向力量的娛樂，NBA會成為職業運動和全球體育某種重要指標。

爵士中鋒戈貝爾是首位感染新冠肺炎的NBA球員，在身體康復之後他已經積極備戰，一直都在做跑步、拳擊和游泳訓練。 美聯社資料照片

全球都還處於新冠疫情危機，全美同樣面臨無法預期危險和挑戰，生命最重要，但生活要持續，全球民生物資生產、人際脈動和經濟市場同樣不能停頓下來。

運動是全球最特別產業，除了體能體力健康陽光，更重要的是心靈和生活的撫慰激勵，NBA履險復賽，或許這是目前全球最美好的期待。

一起祈禱復賽成功吧！