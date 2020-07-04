NBA／擺脫世俗眼光 戈貝爾走出肺炎罵名

爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）作為聯盟首名確診球員，因為自己一時的疏忽、欠缺三思的行徑，多個月來受到不少批評，如今他決定將這些事情拋諸腦後，放眼當下專心準備比賽。

戈貝爾曾在疫情尚未於聯盟爆發前，惡作劇摸遍記者會上的麥克風，隨後確診感染新冠肺炎，遭到各界撻伐。當時他解釋：「我常常開玩笑，認識我的人都知道我沒那個意思。只不過摸麥克風還是讓我顯得很蠢，可能是觀感的問題，讓我看起來不尊重別人的健康安全。」

不只摸麥克風一事，戈貝爾還因隊友米契爾（Donovan Mitchell）也確診，差點導致關係決裂。如今根據米契爾說法，兩人重修舊好，戈貝爾也一步步從當時的事件走出，著眼在自己能掌控的事情上。

戈貝爾強調，每個人都會以各自的角度去評斷人，可能從一張照片、一段影片、一次訪談斷章取義。既然無法掌控別人的想法，不如就管好自己的行為，不論是對身邊的人、社群、隊友，這才是最重要的事。