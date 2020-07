NBA／避免球衣出現不雅字眼 聯盟公布特定標語供選擇

美國近來種族爭議鬧得沸沸揚揚,NBA允許球員以客製球衣方式表達訴求,為避免使用不雅字眼,聯盟列出29個標語選項。

灰熊榜眼莫蘭特(Ja Morant)日前發布帶有謾罵警察意味的「Fuck 12」球衣圖片,由於極具爭議性引發反彈。莫蘭特得知嚴重性後,即刪除並道歉。

為了防止球員復賽後,真的在客製球衣上使用不恰當的字詞,為爭取種族平權帶來反效果,聯盟官方開放選擇29個聲援標語,包括Black Lives Matter、Say Their Names、Vote、I Can’t Breathe、Justice、Peace、Equality、Freedom、Enough、Power to the People、Justice Now、Say Her Name、Sí Se Puede (Yes We Can)、Liberation、See Us、Hear Us、Respect Us、Love Us、Listen、Listen to Us、 Stand Up、Ally、Anti-Racist、I Am A Man、Speak Up、How Many More、Group Economics、Education Reform、Mento等理性、溫和詞彙。

球員若選擇使用這些標語,得於開賽前4天,將選用的字彙印在球衣上。不印標語的球員,球衣格式不變,加印標語者,球員姓名將改繡至背號下方。