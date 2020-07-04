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NBA／避免球衣出現不雅字眼 聯盟公布特定標語供選擇
美國近來種族爭議鬧得沸沸揚揚，NBA允許球員以客製球衣方式表達訴求，為避免使用不雅字眼，聯盟列出29個標語選項。
灰熊榜眼莫蘭特（Ja Morant）日前發布帶有謾罵警察意味的「Fuck 12」球衣圖片，由於極具爭議性引發反彈。莫蘭特得知嚴重性後，即刪除並道歉。
為了防止球員復賽後，真的在客製球衣上使用不恰當的字詞，為爭取種族平權帶來反效果，聯盟官方開放選擇29個聲援標語，包括Black Lives Matter、Say Their Names、Vote、I Can’t Breathe、Justice、Peace、Equality、Freedom、Enough、Power to the People、Justice Now、Say Her Name、Sí Se Puede （Yes We Can）、Liberation、See Us、Hear Us、Respect Us、Love Us、Listen、Listen to Us、 Stand Up、Ally、Anti-Racist、I Am A Man、Speak Up、How Many More、Group Economics、Education Reform、Mento等理性、溫和詞彙。
球員若選擇使用這些標語，得於開賽前4天，將選用的字彙印在球衣上。不印標語的球員，球衣格式不變，加印標語者，球員姓名將改繡至背號下方。
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