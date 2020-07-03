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NBA／太陽不被看好闖季後賽 艾頓：我們會讓酸民閉嘴
NBA月底將由22支復賽隊伍角逐季後賽資格，其中戰績偏低的太陽隊極度不被看好，對此當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）不甩外界眼光，直言盡量質疑沒關係，到時球隊會以行動讓這些人閉嘴。
太陽距離分區第八的灰熊有6場勝差，爭取季後賽席次比起其他西區後段班的球隊難上許多。在剩下的8場比賽內，至少要扳倒4名對手才有機會坐上老八之位。根據《ESPN》分析專家培爾頓（Kevin Pelton）最近的預測，太陽只有0.4%的機會闖進季後賽。
對此艾頓不以為然，今天受訪時表示：「很感謝聯盟把我們納入復賽名單。我們由衷感謝，也準備好卯足全力拼了。不管媒體怎麼說，外界的噓聲都會成為我們奮戰的動力。」
此外，由於復賽為所有球隊移師至奧蘭多，因此沒有任何主場優勢，相對會打客場比賽的太陽就相對吃到了甜頭，而艾頓也很清楚球隊作客的實力，強調：「每當我們進行客場比賽，就是我們表現最好的時候，全隊上下一心，教練也要我們想像是球隊正在與世界為敵，我滿喜歡這種態度。我們都知道媒體是如何看輕太陽，但我們來這裡不只是打打球、觀觀光而已。」
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