NBA／不滿復賽安全規章 德羅展：內容令人沮喪

NBA將於月底重啟賽季，為防堵疫情，聯盟頒布113頁的健康安全手冊，看似準備萬全，卻被球員吐槽令人感到沮喪。

根據聯盟公布的健康及安全規則內容中，不允許球員在復賽園區內打乒乓球，不合理的要求讓馬刺球星德羅展（DeMar DeRozan）相當不滿，怒斥：「不能打乒乓球太扯了。為什麼我們可以上場打球，但不能玩桌球？我真的搞不懂欸。那本手冊我看10行我就把它丟了，因為實在讓人感到沮喪到難以承受的地步。從來沒想過會遇到這種事，一時很難調適。」

不過不少醫療專業人員接推崇聯盟的做法、讚賞他們頒布的規章。全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）就表示：「我有看過他們的防疫計畫，滿有創意的。我覺得結果應該會很成功。」

雖然防備措施獲得專家稱讚，球員的體感仍是一回事。德羅展曾公開自己克服心理疾病的過程，因此他也十分關注本次復賽隔離是否能讓所有球員適應新環境，並保持身心健康。

他強調轉移陣地重啟比賽的決定，對球員來說其實很難熬，畢竟過去幾個月球員都跟家人待在一起，卻必須為了配合聯盟放棄籃球以外的樂趣，這些細微的變動很可能影響球員的心理狀況。