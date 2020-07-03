NBA／停賽獲得休養 戴維斯相信湖人奪冠機會更高

NBA復賽在即，呼聲相當高的湖人因球員退賽等因素現隱憂。球星戴維斯（Anthony Davis）不以為意，認為疫情過後，身體更健康、球隊更有凝聚力，奪冠機率反而能增加。

戴維斯今日受訪時說：「老實講，我覺得我們奪冠機會比停賽前更高。因為我們獲得適度的休息，現在蓄勢待發。如果真有什麼關鍵點的話，就是我們更渴望奪冠。」

戴維斯也掛保證自己狀態完全恢復，自信表示：「停賽對我來說其實是好事，讓我有時間恢復到最佳的狀態。我覺得現在百分之百健康。等等，不是覺得，我很肯定身體百分之百健康。我已經準備好了。」

雖然湖人球員得到充足的休息，但也有人為了顧及家庭或種族議題選擇不參賽。戴維斯承認隊友的出缺席相當關鍵，也補充其餘能夠進駐奧蘭多的球員能讓整個社群更加堅強，強調：「到奧蘭多，大夥絕對會談論最近種族不平等的問題。我相信可以採納其他球員的想法，去想要怎麼改變社會。擁有的人越多，想法就越豐富，透過集思廣益我們或許就能想到辦法改變現狀。」