NBA／本季冠軍不純？ 湖人主帥反駁並稱應被銘記

NBA預計於本月底復賽，由22隊爭冠，因為疫情的關係，外界質疑本賽季總冠軍純度，對此湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）跳出來反駁，今年的爭冠之路無疑最艱難，任何奪冠球隊都不應該被貼上不純的標籤。

由於湖人傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal）先前脫口本季的總冠軍球隊會被打上「星號」，引來不少球員、教練反對，諸如公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人都覺得不妥。

身為奪冠熱門湖人隊主帥的佛蓋爾自然也無法迴避這項議題。當被問及會被貼上星號標記，佛蓋爾直言：「我不知道別隊怎麼想，但要是我們拿下總冠軍，金盃是應該被打上「星號」，象徵突破艱難賽季的星號。」

儘管湖人奪冠呼聲仍大，卻同時充滿隱憂。主力後衛布萊德利（Avery Bradley）已在不久前宣布不參加復賽，雖簽來詹姆斯（LeBron James）昔日隊友史密斯（J.R. Smith）填補後場戰力，然史密斯長時間未接觸比賽，狀態難以捉摸，加上中鋒哈沃德（Dwight Howard）也可能存在抽手風險，這些因素都將左右湖人登頂機會。