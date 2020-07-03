10年內6度獲獎 威廉斯與克勞佛的第六人哲學

籃球場上的第六人一直是成功球隊中的影子功臣，這個角色的光芒可能不比先發五虎，上場的時機也不像先發球員有固定的作息調整。然而隨著假性先發曾在聯盟中流行起來，並不是場上五名球員都擅長得分，其中一位先發或許會擺上專盯對方主力的防守組球員。由他負責看管、消耗對手體能，上場時間比起其他先發核心通常較短。

當團隊進攻不順暢，或是防守效益下滑，換下進攻、持球能力不突出的防守組球員，取而代之的是，用突破能力、得分技巧相對出色的第六人接棒上場，往往成為改變比賽節奏的救火隊。

一個被教練團信任的第六人很有可能上場時間還會是隊上前幾名，關鍵時刻也會取代先發球員留在場上，更有機會左右球隊的勝負。

聯盟中近十年的年度第六人獎項很有趣的是，分別由40歲老將克勞佛(Jamal Crawford)、33歲的威廉斯(Lou Williams)兩人包辦了六季，共同保持著三屆年度第六人的光環，其中又以兩人同屬洛杉磯快艇時期一共囊括了四座獎盃。

球風華麗又耐戰 期待克勞佛重回聯盟

年屆不惑的克勞佛雖然本季無球可打，但他的體能保養得宜，讓他的職業生涯一路捱過了19個年頭，近六年個人也進帳兩座第六人獎盃(2013-14，2015-16於快艇隊時期創下)，2009-2010賽季也在老鷹隊拿過一次獎項。

2013-14賽季，克勞佛例行賽打了69場，先發24場，平均上場30.3分鐘，繳出18.6分3.2助攻2.3籃板，獲獎生涯第二次的年度第六人。2015-16球季中，克勞佛打了79場，僅五場先發，平均出賽26.9分鐘，14.2分2.3助攻1.8籃板，身披快艇戰袍五年間拿下兩回年度第六人的肯定。

克勞佛年輕之時擁有一身瘋狂的運球技巧，招牌的雙重背後換手運球過人，更是在剎那間能讓防守者頓失重心，頻頻上演十大好球的鏡頭層出不窮。雖然年紀增長的他較少出現這樣的畫面，但是他充滿節奏的街頭籃球風格，絲毫不隨歲月的消磨而有所減少。 反倒是經驗的琢磨讓克勞佛打起球來還是一樣飄逸，在場上能控球善進攻，大心臟的個性讓他面臨讀秒時刻也絕不手軟。

克勞佛(中)的投籃準度並不高，主要是有不少的高難度動作，但該出手時他絕不手軟，而且有很高的罰球命中率來彌補。 歐新社資料照片

能扮演好成功第六人的要素之一，便是隨時準備好上場應戰，處於球賽四節的任何時刻都有可能被叫上場，這明顯和先發陣容多有固定喘息空間的調整節奏截然不同。而克勞佛便是完美詮釋這一點的當家板凳暴徒，即便他的缺點是防守並非強項，但無損於他在進攻層面的才華洋溢。

克勞佛能自己持球組織，同時自行創造得分，無論是經由掩護後的跳投、放對單打，各種高難度的切入突破等等，多樣化的進攻技巧與強悍的心理素質，成為他闖蕩江湖的最大武器。雖然不知道未來是否有機會看著克勞佛成為聯盟最資深的現役球員，但是他生涯深受球迷喜愛的華麗球風，成名於第六人的角色定位，也給許多打不上先發地位的後輩一個成功的啟發。

威廉斯5年內3次獲獎 最強悍的板凳暴徒

不含今年未完的賽季，威廉斯轉到快艇前兩年連續收下最佳第六人獎項，五年內豪奪三屆的肯定(2014-15於暴龍隊獲獎，2017-2019於快艇獲獎)，無疑是當今最強悍的板凳得分手。威廉斯身高僅六尺一吋，2005年選秀會第二輪45順位被費城76人人挑中，他的身材打到得分後衛非常吃虧，76人人賦予的定位就是板凳輪替球員。幸好是他早年就展現不俗的得分能力，才得以在身材、體能沒有特別突出的劣勢下，得以在聯盟搖擺生存了14個球季。

自從他生涯首度於2014-2015賽季獲得年度第六人的加持之後，近五年威廉斯的年紀、球技邁入所謂職業球員的黃金期，他從替補席上為球隊挹注的能量依然充滿爆發力，卻減少了腦衝失控的出手，也能適時客串組織角色，穩定當下球賽節奏，個人的效率與價值彷彿提升至另一個檔次。2016-2017例行賽威廉斯回鍋湖人的58場球裡面，上場僅24.2分鐘便能高效地砍下18.6分3.2助攻2.3籃板。

威廉斯(中)是當今NBA最強悍的板凳球員，拚勁十足，但絕對不會腦衝血式的蠻幹。去年季後賽快艇首輪對上勇士的第2戰，在一度落後31分的情況，威廉斯帶領球隊演出史詩級大逆轉，成為一場經典的比賽。 歐新社資料照片

2017-18賽季，快艇陣容大幅走馬換將，船長保羅(Chris Paul)離隊，上一個最佳第六人克勞佛離開，迎來下一位人選威廉斯的帶槍投靠。快艇名單換血，團隊戰力磨合出現斷層，彼此默契不佳，主力又輪流受傷，少了保羅的帶領，空拋之城殺傷力瞬間削弱許多。

原訂的新任主控特奧多希奇(Milos Teodosic)水土不服，且飽受傷勢影響下，改由新兵貝佛利(Patrick Beverley)和威廉斯，一守一攻的組合聯手撐起球隊後場。威廉斯從湖人轉投同城的快艇，上場時間從24.2上漲到32.8分鐘， 幫助球隊在傷兵滿營且青黃不接的困境中，維持五成勝率的競爭力。威廉斯出賽79場，有19場先發，場均數據是22.6分5.3助攻2.5籃板1.1抄截，風光摘下個人第二座第六人獎盃。

威廉斯明白自己身為陣中有經驗的老大哥必須傳承、幫助年輕球員，心態的轉變讓他對於球賽的解讀更加沉著冷靜。他的球風邁向全方位發展，且效率更高，不再是過去上了場就是要飆分的模式。威廉斯有了第一年的成功經驗，上季持續有著好表現，常規賽75場中，僅一場先發，球團以他做為假替補真先發的主力心態更為明確，場均僅26.6分鐘，便能砍下20分5.4助攻3籃板，幫助球隊以48勝34敗以西區老八打進季後賽，個人則是年度第六人二連霸。

威廉斯(左)在2017-18球季平均得分高達22.6分，在史上最佳第六人得獎者中，僅次於1989-90年皮爾斯的23.0分。 歐新社資料照片

季後賽六場中，威廉斯展現老大哥風範，全部替補上陣，系列賽29.3分鐘21.7分7.7助攻2.8籃板。威廉斯在快艇陣中與隊友的磨合一年比一年理想，個人助攻、籃板數也連年創新高。威廉斯現在作為攻擊箭頭或是組織傳導的角色，切換自如。他能夠借重掩護後跳投，也能在外線旱地拔蔥，幾乎各種角度都能投籃的他，當然也善於在擋拆行進中，觀察防守者的腳步，進而選擇切入拋投或是突破分球。有飆分的需求他會當仁不讓，挺身而出幫助球隊，但威廉斯多樣化的球技展現，更顯示出他的成熟與進化。

至於今年賽季，快艇擁有兩名頂級球星之後，威廉斯在陣中的重要性絲毫不減，且也沒有明顯的排斥效應。威廉斯不用刻意爭奪隊上定位，專注於球賽中作出貢獻，球隊自然需要他的老將風華。封館前他本季場均上場29.3分鐘，18.7分5.7助攻3.1籃板，依舊是一張優質的成績單，且三年來投籃穩定達42.5%，三分球則有36%左右的命中率。

若順利復賽後，威廉斯仍能維持如此高檔且穩定表現的話，或許威廉斯有機會寫下年度第六人三連霸的創舉，成為新最佳第六人的代名詞。這一切就讓我們期待接下來剩餘賽季的發展吧。

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