PGA／防疫政策急轉彎 球員確診最快48小時即可重返球場

PGA火箭信貸菁英賽今天晚間將進行首輪開球，不過賽前巡迴賽卻公布了最新的防疫政策，取消日前決議的確診球員必須隔離10天的規定，改為無症狀確診球員只要兩次檢測呈現陰性反應，且相隔超過24小時，就能獲准重新參加比賽，這也讓24日被驗出確診的美國選手錢普（Cameron Champ）順利趕搭上本周賽事。

PGA在六月上旬復賽後不到四周，就已經傳出六名球員與兩名桿弟確診，不少好手更因為疫情影響決定退賽，雖然這些確診球員大多都無症狀，其中首位確診的美國選手瓦特尼（Nick Watney）更已經解除禁令，但在疫情仍未趨緩的情況下，今天卻又更改了防疫規定，將原本確診者必須隔離10天的限制縮短。

根據巡迴賽頒布的最新規定中指出，無症狀確診者只要再兩次檢測都呈現陰性，且檢測時間間隔超過24小時，就能獲得重新參賽的資格，其中在美國時間6月23日確診的美國選手錢普，72小時內就進行了三次檢測且都呈現陰性反應，也讓他獲得巡迴賽開綠燈，得以參加本周的火箭信貸菁英賽。

對於防疫規定的變更而提前復出，錢普說：「我非常感謝巡迴賽、我的團隊以及所有被諮詢的專家努力不懈和積極溝通的結果，這是每個人都在致力希望環境變得更好的一個例子，我已經迫不及待在底特律跟我的夥伴們一起出賽了。」

談到防疫政策的改變，PGA專員莫納漢（Jay Monahan）說：「今天與過去一周我們不斷改變政策，說明我們正努力在維護運動員的安全、健康與福祉，以及我們對於比賽所在地區的影響，以讓我們的球員能夠安全的進行比賽。」