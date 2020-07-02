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先遇布萊恩再逢韋德 瓊斯只能一再從老大退位

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
湖人撿到布萊恩(左)這種百年難得一見的奇才，哪還會有留下瓊斯(右)的可能？ 歐新社資料照片
湖人撿到布萊恩(左)這種百年難得一見的奇才，哪還會有留下瓊斯(右)的可能？ 歐新社資料照片

多多少少，人總喜歡當老大的感覺。如果不當老大還好，一旦嚐過了那種滋味，被人取代的時候一定非常不好受。如果能選擇，你會寧願從來沒機會當老大，還是一再地被取代？

對於前湖人/熱火球星艾迪．瓊斯（Eddie Jones）來說，他卻是沒得選擇。在瓊斯的生涯初期，只要一爬到球隊老大的位置，不是得要移交給更強的小老弟，就是得要離開另起爐灶。若說他像是堯舜一樣的禪讓給下一任的接棒者，那也言重了，一切只是形勢比人強。不過，瓊斯在這權力遞嬗的過程中，確實做到了一般人做不到的包容和無私付出。以團隊為重的結果，雖然最終一枚冠軍戒都沒得到，卻始終給球迷一種雍容的氣度和優雅的印象。

瓊斯是誰？他可以說是俠客（Shaquille O’Neal）及布萊恩（Kobe Bryant）來到洛城之前，湖人準備要重返王座時所規劃的儲君人選之一。那時他和其他湖人三星在1998年一同入選明星賽，一度被認為這就是湖人未來的新王朝班底。瓊斯也曾經是夏洛特的蜂王，不只入選明星賽先發，也拿下年度抄截王。瓊斯也曾經是熱火連四季的隊上得分王，一度與俠客及韋德聯手，組成南灘三王。這樣的球星，卻始終要被人取代老大的位置，到底是怎麼回事？

瓊斯是在1994年的第十順位被湖人選中的球星，大學打的是位在費城的天普大學，他是個兼具體型及速度優勢的得分後衛，不只能夠得分，加上反應靈敏，判斷一流，讓他在防守端上的抄截表現極佳，在攻守兩端都能發揮足夠的影響力。入行第一年雖然入選了年度新秀第一隊，但因為那年他的頭上壓著兩個名人堂球員基德（Jason Kidd）和希爾（Grant Hill），所以瓊斯拿不到新人王，但他倒是拿下了菜鳥全明星賽的MVP。瓊斯總是生不逢時，強碰大咖，即使表現出色，但頭獎始終輪不到他。

瓊斯是在1994年選秀會首輪第10順位被湖人選中，他前面的9位球員中也只有第2順位的基德是後衛，湖人對他有很高的期待。 1994-95 Flair球員卡
瓊斯是在1994年選秀會首輪第10順位被湖人選中，他前面的9位球員中也只有第2順位的基德是後衛，湖人對他有很高的期待。 1994-95 Flair球員卡

當1996年俠客及布萊恩同年來到洛杉磯時，三年級生的瓊斯已一路成長為球隊的王牌。那年球季，瓊斯在球隊勝場貢獻度（win share）上排名全隊第一，雖然在那之後的11年，湖人的這個位置全是由俠客和布萊恩兩人輪流包辦，但瓊斯能在這兩人完全接管湖人之前掄元，由此可見瓊斯當年原本有著多麼高的地位及重要性。

那一年季後賽，湖人在第二輪遇到了後來拿下西區冠軍的爵士，以一比三落後的湖人，在背水一戰的第五戰拚到延長賽。原本湖人有機會在正規時間終了前贏球，在第四節末了，俠客已經犯滿畢業，場上本該由瓊斯擔起得分主力，結果卻是才18歲的菜鳥布萊恩跳了出來。布萊恩先是中距離絕殺失手，球賽被迫延長，接下來他又在延長賽三投盡墨（中間夾著一記切入打板得分），布萊恩這四次外線出手全數是籃外空心，也在史上留名。最終湖人輸球被淘汰，反觀瓊斯在決勝期只有一次出手紀錄，完全沒有布萊恩那種大膽主導一切的霸氣。個性的差異，可能也決定了瓊斯的命運。

在湖人期間，瓊斯和布萊恩的位置重疊，而兩人都有費城的地緣背景，個性謙和的瓊斯也成為布萊恩新人時期的導師。因為瓊斯的存在，讓布萊恩第二年仍是從板凳出發，布萊恩也差一點就拿到年度最佳第六人的獎項。只是隨著個性鮮明強烈的布萊恩綻露出耀眼鋒芒，在其生涯第二年就高票入選明星賽先發，相形之下瓊斯只是那年明星賽的替補，這也預告了這兩人在湖人的角色即將互換。

果不其然，不到兩年瓊斯就把先發得分後衛的位置讓了出來，自己也離開了洛杉磯。雖然湖人在1998年有四位球員入選明星賽，十分拉風，俠客、布萊恩、瓊斯及范艾克索（Nick Van Exel）這樣的「洛城四少」組合，看似會有光明的未來，不料又再度在季後賽輸給爵士，於是隔年季中球隊決定做出交易補強，瓊斯被換到黃蜂，也就此錯過了湖人即將迎來的三連霸盛世。

瓊斯(左)、歐尼爾(中)、范艾克索(右)都不是簡單的人物，但上天已註定湖人將是布萊恩的球隊。 1996-97 Upper Deck 球員卡
瓊斯(左)、歐尼爾(中)、范艾克索(右)都不是簡單的人物，但上天已註定湖人將是布萊恩的球隊。 1996-97 Upper Deck 球員卡

到了黃蜂，瓊斯打出了個人生涯的巔峰年。在各項數據表現都夠搶眼，單季得分也首度突破20分大關，一直為人稱道的防守及抄截也衝上新高，拿下聯盟抄截王，讓他連續第三年入選年度防守第二隊，也首度入選年度第三隊。不只在夏洛特承接了蜂王的地位，也入選明星賽成為先發球員。只是，那也是他最後一次入選明星賽。在與黃蜂約滿之後，瓊斯決定回到出生地的佛羅里達，從2000年開始投入家鄉球隊的邁阿密熱火。

沒想到，到了邁阿密這裡又是為未來的少主暖席。在熱火五年，瓊斯可說是當了四年老大，這四年間他是全隊的得分王。只是隨著2003年入隊的韋德（Dwyane Wade）在得分後衛上愈打愈好，而俠客也在2004年從湖人來到熱火，瓊斯最終又得將自己的位置讓給韋德，改打小前鋒。不過，這套陣容在季後賽不敵衛冕冠軍活塞，於是急於奪冠的熱火總管萊里（Pat Riley）在季後搞出了一個五隊共13名球員涉入的破紀錄大交易，瓊斯也牽涉其中而轉去了灰熊。果然，隔年熱火就順利地跨出東區，並摘下隊史首冠。

熱火奪冠隔年，因為韋德受傷了，瓊斯在下半季又被找回來當救火隊。不過賽季結束之後，熱火並未和他續約。瓊斯再和獨行俠簽兩年約，打完一年就被交易到溜馬，在被釋出之後，就靜悄悄地結束了生涯。

瓊斯(右)轉戰熱火才剛要準備成為球隊領袖，誰知道另一個籃球天才韋德(左)這時又橫空出世。 歐新社資料照片
瓊斯(右)轉戰熱火才剛要準備成為球隊領袖，誰知道另一個籃球天才韋德(左)這時又橫空出世。 歐新社資料照片

回首瓊斯生涯前十年，無論在湖人、黃蜂及熱火，他都能取得當家得分後衛的位置，在隊上的角色也一度具備領導人的性質。但他卻不斷地在個人生涯新高點離隊，甚至兩度在所屬球隊即將奪冠之際被撤換，回想這樣的時間點，對他這樣的主力球星來說實在情何以堪。究其原因，他的個性太溫和，能力也不到絕對高度，再加上生不逢時，老是遇上聯盟看板級的得分後衛，最終就像遇上諸葛亮的周瑜一樣，只能黯然讓出舞台。

看完瓊斯的生涯歷程，也許你會說，瓊斯從來就沒有爬到球隊第一人的位置，他根本還算不上老大。也許你會說，瓊斯始終在最後一刻被棄用，而被交易出去之後球隊就能奪冠，這就代表瓊斯撐不起一支冠軍隊。確實，做為老大，瓊斯並非高壓統治著一支球隊，而是發揮自己所長去幫助隊友及團隊，並且讓數據說話。只是瓊斯的運氣也實在差了一點，就是湊不上奪冠列車，加上他曾有的老大地位，也讓他有著不上不下的尷尬：瓊斯不夠小牌到可以跟著大家順便奪冠，也不夠大牌到能以一人之力獨立捧盃。

瓊斯的生涯，總有些逼不得已的委屈，連出道時選用的球衣號碼25號，也在兩年後因為球團退休了該背號而被迫改穿6號。他與總冠軍總是如此靠近，又緣慳一面。他是個總是被人取代的老大，一再地嚐到這難堪的滋味。但瓊斯卻在這樣的過程中，展現出自己大度的一面，也讓許多球迷永遠記得他。

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