NBA／金塊、鵜鶘新增確診者 聯盟：若疫情蔓延就再停賽

美國職籃NBA即將於7月底復賽，丹佛金塊、紐奧良鵜鶘今天先後傳出又有球隊人員感染新型冠狀病毒。總裁席佛表示，若疫情蔓延，將再度停賽。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA自3月停賽至今，目前定於7月30日在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）復賽，22支球隊將於7月7日先到當地進行訓練。

金塊由球員、教練、工作人員組成的35人團隊6月27日進行病毒採檢，其中兩人呈陽性反應，目前不清楚染疫人員身分，但球隊已宣布關閉訓練設施。

除了這兩人，金塊總教練馬龍（Michael Malone）3月時證實染疫；明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）上週則是在家鄉塞爾維亞受檢後確定感染。

另一方面，鵜鶘也在今天證實隊上有3名球員篩檢呈陽性反應。

鵜鶘執行副總裁葛里芬（David Griffin）表示，染疫球員正接受「自我隔離」且將每天接受採檢，「等到他們採檢連續兩次呈現陰性，或檢測結果出現好消息，就可以恢復球隊活動」。

上週，聯盟表示已有302名球員受檢，其中16人結果呈陽性。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，如果奧蘭多復賽期間病毒於球員或其他人員當中蔓延開來，聯盟將別無選擇，只能再度中斷球季。

席佛說：「我們對這個病毒的唯一了解，就是它是無法預測的。」

「我們和球員及球隊將每天觀察數據，如果看到的變化超過我們預期，我們絕對會重新審視計畫。採檢會天天做，目前雖未設定明確數字，但如果病例過多、發生社區感染情況，我們當然會再度停賽。」