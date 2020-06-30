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NBA／復賽遇疫情復燃 魔術隊佛尼爾力挺聯盟

中央社 / 洛杉磯記者29日綜合外電報導
奧蘭多魔術隊球星佛尼爾相信NBA7月應能順利復賽。 法新社
奧蘭多魔術隊球星佛尼爾相信NBA7月應能順利復賽。 法新社

即使佛羅里達州近日爆發新一波新型冠狀病毒確診增加，奧蘭多魔術隊球星佛尼爾（Evan Fournier）仍相信，NBA7月應能順利復賽。

法新社報導，佛州已成為美國疫情重災區，近日確診人數驟增，但NBA正準備7月30日於佛州奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）復賽。

佛尼爾受訪時告訴法新社，雖然近期疫情加劇讓人擔心，但不影響NBA復賽的準備工作。

27歲的佛尼爾說：「疫情復發的確使人憂心，但其實影響不大。看到確診病例日益增加，反而會提醒自己要更小心。」

22支參加復賽的球隊預計在奧蘭多待到賽季結束，比賽在封閉球館開打，確保隊職員與外界零接觸，且每日定期檢測。

佛尼爾相信聯盟的安全準則能提供足夠保護，他說：「聯盟承擔高風險復賽，會祭出最高等級的防護措施。聯盟會為我們省去麻煩，讓我們每天都感到安全。」

NBA也擔保會要迪士尼員工接受額外篩檢，這也讓佛尼爾更加放心，「這樣很好，說實在的，一開始規劃給他們的防疫措施根本在亂來。」

不過佛尼爾也坦言，經濟考量才是球員們會接受聯盟復賽的背後主要動力。

NBA 魔術 Evan Fournier

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