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NBA／復賽遇疫情復燃 魔術隊佛尼爾力挺聯盟
即使佛羅里達州近日爆發新一波新型冠狀病毒確診增加，奧蘭多魔術隊球星佛尼爾（Evan Fournier）仍相信，NBA7月應能順利復賽。
法新社報導，佛州已成為美國疫情重災區，近日確診人數驟增，但NBA正準備7月30日於佛州奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）復賽。
佛尼爾受訪時告訴法新社，雖然近期疫情加劇讓人擔心，但不影響NBA復賽的準備工作。
27歲的佛尼爾說：「疫情復發的確使人憂心，但其實影響不大。看到確診病例日益增加，反而會提醒自己要更小心。」
22支參加復賽的球隊預計在奧蘭多待到賽季結束，比賽在封閉球館開打，確保隊職員與外界零接觸，且每日定期檢測。
佛尼爾相信聯盟的安全準則能提供足夠保護，他說：「聯盟承擔高風險復賽，會祭出最高等級的防護措施。聯盟會為我們省去麻煩，讓我們每天都感到安全。」
NBA也擔保會要迪士尼員工接受額外篩檢，這也讓佛尼爾更加放心，「這樣很好，說實在的，一開始規劃給他們的防疫措施根本在亂來。」
不過佛尼爾也坦言，經濟考量才是球員們會接受聯盟復賽的背後主要動力。
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