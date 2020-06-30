NBA／疫情阻礙復原進度 巫師宣布沃爾無緣復賽

美國職籃NBA準備復賽之際，巫師今天宣布，陣中5度入選明星賽的控衛沃爾（John Wall），將不會參加於奧蘭多重新開打的比賽。

沃爾因為左腳阿基里斯腱傷勢本季都沒有出賽。他在5月底曾表示已經恢復110%的健康，但華盛頓巫師認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）阻礙了沃爾的復原進度，因此宣布他不會隨隊前往奧蘭多復賽。

29歲的沃爾將繼續在華盛頓和邁阿密復健，後者是距奧蘭多3個半小時車程遠的地方。現在（巫師）的焦點，將是幫助沃爾能在2020-2021年球季完全恢復健康。

沃爾從2018年12月起，就沒有再打過任何一場NBA比賽。自2015-2016年球季起，他已經歷2次左膝手術、1次右膝手術、1次左腳跟手術。

沃爾2019年2月在後腳跟手術後復原之際，在家發生意外，導致阿基里斯腱斷裂。

5月時，沃爾曾說：「我很想回到那裡（指球場）。」當時讓外界對他可能可以參與復賽感到些許樂觀。NBA目前預定7月30日復賽。

沃爾受傷前，在2018-2019年球季打了32場比賽，平均得20.7分、8.7助攻、3.6籃板、1.5抄截的成績，生涯共出賽573場，平均每場比賽可獲19分、9.2助攻、4.3籃板、1.7抄截。

沃爾是2010年NBA選秀會的狀元郎，他的生涯總抄截數（976次）、總助攻數（5282次）都排在巫師隊史第1位，總得分（1萬879分）則是排在隊史第4。

巫師要進軍季後賽，在東區至少要打進前8名，目前他們的戰績24勝40敗，排在東區第9，距離東區第8的奧蘭多魔術有5.5場差距。