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NBA名將「白色巧克力」 隔空聞香鼎泰豐

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
ＮＢＡ退役球星威廉斯（右）透過視訊和台灣球迷打招呼。圖／國泰金控提供
ＮＢＡ退役球星威廉斯（右）透過視訊和台灣球迷打招呼。圖／國泰金控提供

新冠肺炎影響全球，連記者會形式都因應改變，昨天「國泰ＮＢＡ 3x賽事」就透過視訊方式和退役ＮＢＡ球星「白色巧克力」威廉斯連線，進行一場「防疫新生活」時代的線上聯訪。

本周末從台中點燃戰火的國泰ＮＢＡ 3x，受新冠肺炎影響，開打時間已比歷年延遲數周，國泰金控協理廖昶超坦言，疫情的不確性的確增加作業難度，辦比賽的核心仍照中央流行疫情指揮中心，不過疫情趨緩後仍希望打造年輕球員一個舞台，「今年邁入第十年，還是勇敢地舉辦！」

過去賽事常邀請ＮＢＡ球員和球團啦啦隊來台，今年雖受疫情影響沒能迎接ＮＢＡ球星親自來台，傳球風格鮮明的「白色巧克力」威廉斯，昨天一早就透過視訊和台灣球迷打招呼，還透露自己心心念念台灣著名餐廳鼎泰豐，希望疫情趨緩後能盡快來台一解相思。

邁入第十年的國泰ＮＢＡ 3x分為一般組、挑戰組以及高中組，報名到七月二日截止，去年首度參賽就摘下冠軍的文化大學好手戴宜庭確定再與會，昨天更喊出「連霸」目標，瞄準破萬元的冠軍獎金。

疫情 新冠肺炎 巧克力

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