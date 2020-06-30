暴龍低調拚衛冕 四個魔鬼數字很嚇人

NBA復賽在即，賽季預定台北時間7月31日開打，衛冕軍暴龍在奪冠排行榜上不及湖人、公鹿、快艇、塞爾蒂克四大熱門，賭盤也沒有把暴龍奪冠擺進前四熱門。事實上暴龍有幾個數據非常嚇人，他們很有機會在東區季後賽扳倒塞爾蒂克，挑戰公鹿，衛冕東區冠軍。

NBA季後賽決勝，首先比防守、控制失分和節奏，其次是戰術執行力和陣容深度，最後決定江山的是王牌球星主宰比賽和關鍵一對一，教練用兵和出牌智慧決定球隊戰力最大釋放。任何一支球隊成功奪冠，球運當然也佔幾成因素。

上季總冠軍暴龍就是總冠軍典型，防守一流，陣容深度驚人，教練用兵如神。雷納德關鍵決勝主宰力，多次拯救暴龍，你可以說是球運，但也是暴龍實力。暴龍有兩大控球羅瑞、范弗利特，有頂級鋒線搭檔雷納德、席亞康，還有強大內線組合小加索、伊巴卡，以及一群不起眼，但上了場個個打得像先發的角色球員。

雷納德(左)是去年總冠軍賽MVP，從季後賽開始他就多次幫助暴龍化解危機，本季他轉戰快艇，也成為暴龍被看衰的主因。 歐新社資料照片

今年暴龍雖然走了雷納德這張王牌和先發後衛格林，但暴龍還是打出東區第二戰績，僅次聯盟第一公鹿，出色表現絕非球運，暴龍教練諾斯用兵如神，暴龍防守出色，陣容深度和角色球員源源不絕釋放最大戰力，低調展現衛冕實力。

從四個魔鬼數字+數據 可看出暴龍確實擁有很大爭冠實力和機率

一、最低失分：106.5，聯盟第一

防守好、失分低、防守效率聯盟前五，暴龍均衡攻守是聯盟最頂尖球隊，暴龍防守是聯盟數一數二球隊，這也是為什麼今年暴龍走了王牌球星，失去一名主力先發，但暴龍還能打出東區第二戰績原因。

暴龍全隊人人都能做好防守工作，本季的失分是全聯盟最低。 歐新社資料照片

二、對手投籃命中率：4成29，聯盟第二

壓低失分是戰略，其中製造對手失誤和壓低投籃命中率才是終極手段。暴龍在這兩方面表現極為出色，製造對手失誤和控制對手投籃命中率都是聯盟第二。極致防守，控制失分，壓迫對手犯錯，這是季後賽攻防最關鍵決勝因素，暴龍都是聯盟表現最好球隊之一。

三、對手三分球命中率：3成37，聯盟第一

三分線防守決定防守輪轉速度和防守效率，暴龍這方面表現更為出色。暴龍把對手三分球命中率壓低到3成37，聯盟排名第一，暴龍主要10人輪換球員幾乎沒有防守漏洞，人人都肯防守，人人都能防守，全民皆兵。

暴龍教練諾斯執教能力最經典就是表現在建立防守體系和用人，他總是可以不斷挖掘板凳潛能，把不起眼角色球員用到極致，幫助替補球員打出先發等級表現，同時還能打出最好防守。

四、暴龍還有一組更漂亮數據：全隊有五人場均得分逾16分

暴龍進攻點多，從點到面，除了驚人三分火力和擅長拉開空間，他們至少有四個持球點可以發動進攻(席亞康、羅瑞、范弗利特、小加索)，有六名主力可以終結得分，讓對手更難針對防守。

暴龍團隊得分點多且相當平均，不容易出現主將被守死就一籌莫展的情況。 歐新社資料照片

暴龍八人三分球命中率至少3成5，全隊三分球命中率3成71(聯盟第六)，除了擁有驚人陣容深度和全攻全守完美輪換，三分火力和拉開空間，更是季後賽決勝終極利器。

防守一流，陣容深度驚人，得分點多，持球點不會集中在一、兩人手中，進攻武器多樣，教練用兵如神，暴龍很有機會殺出東區，他們會是公鹿、塞爾蒂克最頭大對手。

在季後賽中千萬不能小看暴龍，否則被他一口吞掉還搞不清楚狀況。 歐新社資料照片

當媒體、專家都在談論湖人與快艇爭西冠，關注公鹿與塞爾蒂克東區決勝，最終討論的是湖人與公鹿爭冠，被忽視的暴龍正在儲蓄能量，他們擁有最好防守和最佳教練，以及最多武器和陣容深度。

如果東區最終殺出來的是暴龍，不是公鹿也不是塞爾蒂克，也不必感到驚訝。