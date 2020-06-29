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NBA／首名染疫球員戈貝爾 傳出至今尚未完全康復

中央社 / 鹽湖城28日綜合外電報導
戈貝爾。 美聯社
戈貝爾。 美聯社

美國職籃NBA因猶他爵士中鋒戈貝爾染上2019冠狀病毒疾病而停賽，經過3個多月，NBA開始為復賽做準備，但戈貝爾仍未完全康復。

戈貝爾（Rudy Gobert）在NBA曾獲兩次年度最佳防守球員，並曾入選參加明星賽，是NBA第1個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應的球員。

戈貝爾在和法國體育日報「團隊報」（L'Equipe）談到他的病況時說：「味覺回來了，但嗅覺還沒100%恢復。我可以聞到味道，但沒辦法從較遠處聞到東西。我和專家談過，他們告訴我那可能得花上1年。」

紐約郵報指出，喪失味覺、嗅覺，都是感染2019冠狀病毒疾病的病徵，而即便28歲的戈貝爾嗅覺還沒完全恢復，NBA7月30日在奧蘭多復賽時，預料他仍會參加。

NBA已經於23日替302名球員做了病毒篩檢，聯盟在26日表示，其中有16人的檢測結果呈陽性反應。

戈貝爾告訴「團隊報」說：「我還是覺得怪怪的，我這輩子沒有那麼久無法打籃球。」

戈貝爾表示，今天他已不會感覺比過往疲倦，但1個半月前確實如此，「那嚇到我了」，他還說：「我覺得好像有螞蟻在我的腳趾裡，我會想那到底是什麼。有很多類似這樣的小事發生。」

戈貝爾3月11日被發現染上病毒，NBA當晚就決定停賽。後來有關戈貝爾的影片流傳開來，影片中，戈貝爾似乎對病毒毫不在意，在受訪結束，起身離開媒體室時，冷不防回頭，刻意摸了所有記者放在桌子上的麥克風、錄音筆等器材。

3月12日，ESPN記者沃納洛斯基（AdrianWojnarowski）在報導中說：「爵士球員私下表示，戈貝爾在球員休息室裡對疫情毫不在意，任意的觸摸其他球員和他們的物品，現在有隊友染疫了」，而爵士球團也證實，隊上明星後衛密契爾（Donovan Mitchell）篩檢呈陽性反應。

之後有報導指出，密契爾因此和戈貝爾鬧翻，爵士籃球營運副總裁林西（Dennis Lindsey）5月表示，兩名球員已經準備好「向前看」。

戈貝爾之後曾捐出50萬美元（約新台幣1490萬元）給爵士、奧克拉荷馬雷霆主場員工和他的家鄉法國。戈貝爾篩檢結果出爐之際，他所屬的爵士正在雷霆的主場比賽。

NBA 爵士 雷霆

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