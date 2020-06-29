籃球／3對3常勝軍 戴宜庭挑戰連霸

去年首度參加國泰NBA3x，文化大學女將戴宜庭就嘗到冠軍滋味，並獲得前往上海親自看NBA熱身賽的機會，今年她已準備再度參賽，她直白說：「去年第一次參賽拿冠軍，今年要挑戰2連霸！」

出身HBL勁旅永仁高中的戴宜庭，進入文化後3對3資歷不斷增加，包括去年2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽和馬爾地夫舉行的亞洲3對3挑戰賽，她都是冠軍班底，去年首度參賽國泰NBA3x也打下金盃；今年將率3名學妹挑戰衛冕，她提到在不受傷前提下，目標當然是衛冕，「站出去，就想拿冠軍！」

去年她親自到上海觀賞NBA，初體驗尤其對湖人隊「小皇帝」詹姆斯留下深刻印象，「很不可思議，NBA球員身材很壯，沒辦法想像他們要經過多少努力才可以練成這樣的體態。」今年雖受新冠肺炎影響，冠軍隊未必有機會親眼觀賞NBA，但戴宜庭「務實」笑說，冠軍獎勵仍誘人，仍會盡力挑戰連霸。

今年賽事分為挑戰組、一般組和高中組，各組前4名都有萬元新台幣獎金和價值上萬的NBA商店折價券，8月22日和23日的總決賽更設在台北信義香堤廣場開戰，讓球員在信義區精華地段感受特別的參賽氛圍。