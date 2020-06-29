NBA／白色巧克力隔空連線 國泰3x下月開戰

台灣防疫有成，邁入第10年的「國泰NBA 3x賽事」也將於本周末從台中點燃戰火，今天記者會特別邀請前NBA球星「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）越洋透過視訊和台灣球迷打招呼，分享過去打3對3的經驗。

44歲的威廉森以充滿創意的傳球出名，2011年雖從NBA退休，之後身影曾出現在3對3聯盟「Big 3」；他今天透過視訊分享說，3對3需要更多身體對抗，不過他現階段的重心已非籃球場，他笑說：「現在我打高爾夫球多一點，想抓小鳥的專注力還更多一些。」

高球、籃球「雙棲」的威廉斯提到，新冠肺炎疫情期間能透過自家的健身房維持體態，自家也有室外籃球場，但全美甚至全球受疫情影響仍大，他心心念念最愛的台灣店家鼎泰豐，希望疫情趨緩後早日來台大啖蝦仁炒飯，還有和台灣球迷見面。

國泰金控旗下的國泰女籃剛完成WSBL連霸，女桌隊也培育出許多優秀好手，另長期和NBA展開合作，打造的國泰NBA3x舞台今年已邁入第10年；今年雖受疫情影響，未必能延續過去冠軍隊現場看NBA的獎勵，但國泰金控協理廖昶超透露，會持續集思廣益尋找替代方案，「冠軍選手的待遇不會改變！」

國泰NBA3x十年有成！國泰金控協理廖昶超（右）、去年拿下國泰NBA3x冠軍的國泰女籃成員戴宜庭（中）與曾拿下三屆國泰NBA3x冠軍的大學長吳宏政（左）。 國泰金控提供

過去曾3度摘冠的國泰3x「大學長」吳宏政，現投身籃球訓練營事業，他有感而發說，成為籌辦活動的角色，才知道過去以球員身分參加國泰3x有多幸福，「現在自己辦活動，知道要做這樣的規格很不容易，工作人員要投入很多，可以享受比賽的感覺真的很好。」

今年賽事分為一般組、挑戰組以及高中組，報名到7月2日截止，預賽7月4日就在台中點燃戰火，總決賽則將於8月22日和23日在台北產出新科冠軍。