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籃球／下月開戰 WNBA女將自爆確診
NBA計畫台灣時間7月31日重啟賽程，WNBA球季則訂7月25日點燃戰火，但芝加哥天空隊的後衛柯爾森（Sydney Colson）卻主動宣布，自己最新的新冠肺炎檢測結果呈陽性，成天空確診第2人。
柯爾森透過推特宣布染疫消息，她表示最近一次檢測是陽性，字裡行間還透露自己有盡可能做好防疫相關規定卻躲不過病毒，「所以我想看看，那些還跑出去聚會的人是多愚蠢。」
上季效力拉斯維加斯王牌隊的柯爾森，在聯盟第6個球季的場均成績是3.3分、1.8助攻，今年2月以自由球員身分加入天空；她是最近一位WNBA確診女將，同時是天使的第2位染疫球員，中鋒朵爾森（Stefanie Dolson）4月時曾宣布，全家人都確診新冠肺炎。
WNBA賽季預定在佛州中部布雷登頓的IMG學院展開賽季，已經有部分球員選擇不參與，最近包括洛杉磯花火隊球星托莉芙（Kristi Toliver）和奧古米克（Cheney Ogwumike）都因健康因素確定暫停一季。
柯爾森才剛宣布確診消息，還不確定是否會和天空會合，下月一起迎接新賽季。
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