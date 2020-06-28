高球／家族檢測都沒事 美好手重返賽場

PGA復賽第3站的旅行者錦標賽（Travelers Championship）已結束三輪賽事，前一站剛摘下傳承盃高球賽冠軍的辛普森（Webb Simpson）本周雖因安全為由退出賽程，但已確定下周在底特律舉行的火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic）不會缺席。

辛普森旅行者錦標賽前的新冠肺炎檢測雖呈陰性，但因家人傳出確診，為保安全退出爭奪金盃行列，不過他的名字前幾天出現在火箭信貸菁英賽名單上，今天他也在個人社群證實，下周就會重返球場。

先前曾宣布有家人確診的辛普森，最新說明中提到，整個家族檢測結果都是陰性，先前傳出的一名親人確診是虛驚一場。

「上周我的心情就像是雲霄飛車。」辛普森形容，聽說家人確診讓他參賽前的心情七上八下，所幸退賽後狀況並沒不可收拾，「我可以很開心的宣布，辛普森家人的檢測結果都是陰性。」他也感謝這段期間球迷給的支持和力量。

目前世界第5的辛普森，將是火箭信貸菁英賽排名最高的選手，接續是世界排名第7的地主瑞德（Patrick Reed）及世界排名11的德尚布（Bryson DeChambeau）也將參賽。