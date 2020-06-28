NBA／復賽8戰賽程硬 詹皇跟字母哥爭MVP很拚

ＮＢＡ與球員工會在昨天公布聯盟三○二位球員檢測結果，共有十六人呈現陽性反應，不過這將不會影響復賽計畫，在同日公布的最新賽程中，復賽首日就將上演湖人與快艇隊的「洛杉磯內戰」以及由超級新人威廉森領軍的鵜鶘隊出戰爵士隊，希望透過極具話題性的對戰打響第一砲。

除了公布廿二隊復賽相關細節，也包括各隊在例行賽最後八場比賽的對戰時程表。

這次復賽八場賽程也被認為有「軟硬」之分，其中停賽前排名西區第十名的鵜鶘，除了頭兩戰的爵士、快艇外，另六場都是與戰績相差不多的對手交手；而東區第四名的熱火隊則是被認為賽程最「硬」，除了太陽隊排名西區第十三名外，其他七戰都是東西區前五名球隊。

賽程的安排也被認為牽動年度ＭＶＰ的競爭，其中兩大熱門人選公鹿隊安戴托昆波、湖人詹姆斯所屬球隊的賽程難度分別排在第十一名與第四名，讓安戴托昆波被看好完成二連霸。

復賽在即，ＮＢＡ主席席佛直言，接下來的工作就是做好最佳的防疫計畫。