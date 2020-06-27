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NBA／季後賽次輪8隊能帶家屬 先隔離7天

聯合新聞網 / 綜合報導
聯盟放寬晉級季後賽次輪球隊可攜家帶眷，唯獨須先隔離7天。 歐新社
聯盟放寬晉級季後賽次輪球隊可攜家帶眷，唯獨須先隔離7天。 歐新社

NBA研擬復賽期間，曾遭球員反彈無法帶家人前往奧蘭多，如今聯盟准許闖進季後賽第二輪的八支球隊的眷屬能夠一同進駐迪士尼，唯獨需要隔離7天。

根據《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）消息指出，經過季後賽首輪之後，剩餘球隊的球員之親屬，必須先在NBA復賽園區以外的奧蘭多區域隔離3天，之後進入復賽園區再行4天隔離措施，方能自由活動。

直得注意的是，聯盟的健康及安全手冊中提到，事先的3天隔離得以在球隊所屬市場進行，即若公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）親友要前往迪士尼，可先在公鹿所在城市密爾瓦基，於球隊工作人員的管控下執行隔離措施。

欲前往奧蘭多的家屬，在復賽至季後賽次輪前尚不會經過上述程序，意指家人想要跟球員在迪士尼見面，需要碰點運氣，因只有最後晉級的8支球隊能擁有這類特殊待遇。

儘管帳面上規則看似嚴格，有鑒於當前美國疫情加劇，聯盟為維護園區內人員健康安全，放寬至8隊的親屬能夠進駐，已表現相當程度的退讓及誠意。

奧蘭多 迪士尼 紐約時報 疫情

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