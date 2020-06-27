NBA／雷納德手掌驚人 竟比傳奇中鋒張伯倫還大

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）手掌大的驚人，不過，相信很多人並不知道到底有多大？美國媒體記者分享雷納德手掌的實際尺寸，竟比喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）還大。

美媒Sportscasting記者湯普森（Darrelle Thompson）表示，「他手有9.75英吋（約25公分）長、11.25英吋（約29公分）寬。讓他能單手接球，也能憑空抄球。他的防守是當初暴龍能主宰東區的主要因素。」

其他傳奇球星，像是喬丹只有8.7英寸（約22公分）長、11.4英吋（約29公分）寬，傳奇球星張伯倫也是只有9.5英吋（約24公分）長、11.5英吋（約29公分）寬。由此可知，小前鋒身形雷納德，竟能有中鋒等級的大手。