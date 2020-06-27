NBA／美媒評選5場復賽必看 首選綠衫軍對暴龍

NBA復賽賽程已敲定，22支球隊各將進行8場比賽以決定季後賽資格。美媒Clutchpoints特別評選5場絕對不能錯過的比賽。(以下均為台北時間)

05: 灰熊 VS. 拓荒者(8月1日)

以復賽賽制，坐擁老八的灰熊，最直接將面臨西區第九，拓荒者的挑戰。拓荒者目前僅落後灰熊3.5場勝差，仍有機會一拼季後賽席次，同時兩隊傷兵接連歸隊，拓荒者迎回中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）及柯林斯（Zach Collins），灰熊則是有傑克森（Jaren Jackson Jr.）、克拉克（Brandon Clarke）歸隊，完全體的兩隊會擦出什麼火花令人拭目以待。

前後MVP對決，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領的公鹿將對上哈登（James Harden）率領的火箭，兩人之前就因最有價值球員爭議引發口水戰，如今休賽多日回到球場，兩人的廝殺無疑讓人熱血沸騰。

03.灰熊 VS. 鵜鶘(8月4日)

本屆選秀狀元、榜眼的瑜亮之爭。鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）將與灰熊榜眼莫蘭特（Ja Morant）對決，前兩次皆由鵜鶘勝出，莫蘭特是否能扳回一城，將再製造一波話題。此外，鵜鶘跟拓荒者一樣有機會競爭季後賽，鵜鶘是否能順利爭奪老八之位，也是值得關注的焦點。

02.熱火 VS. 溜馬(8月11日、8月15日)

雙方先前因為前鋒華倫（T.J. Warren）與球星巴特勒（Jimmy Butler）在場上互噴垃圾話，一時被鎂光燈聚焦。巴特勒甚至都把兩隊後續的對戰賽程記錄下來，誓言要跟華倫輸贏，不過，這個計畫隨著疫情爆發而延宕，現在賽季即將重啟，華倫跟巴特勒又能再次分個高下。

01. 塞爾蒂克 VS. 暴龍(8月8日)