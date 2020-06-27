快訊

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

NBA／16人陽性低於預期 席佛：不論大小牌都要隔離

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約柯奇(左)傳出染疫後，引起各界關注。 美聯社
約柯奇(左)傳出染疫後，引起各界關注。 美聯社

NBA在今天公布針對聯盟302位球員進行檢測，最終有16人呈現陽性反應，但狀況都不嚴重的消息，儘管人數並未如外界預期的多，但仍為NBA復賽埋下不確定因素，聯盟主席席佛（Adam Silver）在今天就表示，只要復賽後有球員確診，不論大小牌都將面對嚴格的隔離管制，確保不會因為疫情擴散導致復賽再度中斷。

NBA在今天公布了關於復賽的細節與時程，並與球員工會共同宣布302位球員的檢測結果，包括日前已經曝光的金塊約柯奇（Nikola Jokic）、溜馬波格登（Malcolm Brogdon）、國王帕克（Jabari Parker）與希爾德（Buddy Hield）等球員都在確診名單上。

對於16人檢測呈現陽性反應的結果，席佛與球員工會在今天都坦言算是在預期內的人數，工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）就說：「儘管只有一例我們也應該應該感到擔憂，但希望上帝能原諒我這樣說，在某種程度上我為這數字沒有更高而感到開心，過去幾周我總是提心吊膽。」

而接下來聯盟也將強制執行對於檢測陽性反應者的隔離計畫，尤其是那些即將參與復賽的球員，主席席佛說：「只要有球員呈現陽性，不論他是全明星還是來短期打工，他都會被隔離，之後我們會調查接觸者，甚至不排除進行每日檢測，因為新冠肺炎如果在我們的社區大規模傳播，仍可能導致停賽再一次發生。」

雖然強調復賽後只要疫情不繼續擴大，聯盟就不會有再一次停賽的打算，不過席佛也透露目前確實還沒有制定出防止疫情擴大的相關辦法，「我們會腳踏實地的去面對這件事，看看檢測模式、安全協議的運作狀況，然後從中找出最佳的辦法。」

NBA 金塊 羅伯茲

延伸閱讀

302人出現16例確診 席佛：大致符合我們預期

NBA／復賽前連爆確診 席佛：大規模傳染就會叫停

NBA／飛人卡特宣布退休 林書豪推特祝福

卡特結束22年生涯 席佛發聲明感謝卓越貢獻

相關新聞

NBA／官方公布731復賽賽程 洛城內戰揭幕首日

NBA今日（27號）發出官方新聞稿，正式公佈7月31號即將開跑的復賽賽程，其中首日揭開序幕的對戰組合共有2場，分別是爵士對鵜鶘還有快艇對湖人。 而參與重啟賽季的22支隊伍預計都將進行8場「排位賽

NBA／復賽前連爆確診 席佛：大規模傳染就會叫停

美國職籃NBA本週對302名球員檢測2019冠狀病毒疾病，發現有16人呈陽性反應。NBA總裁席佛今天表示，如果聯盟內爆發...

NBA／302人出現16例確診 席佛：大致符合我們預期

NBA官方今日（27號）公佈，有關於復賽22隊共302名球員檢驗結果，其中顯示有16名球員呈陽性反應，對於此一結果，總裁席佛（Adam Silver）表示，根據專家提供的數據，這約為5.3%陽性比率屬

NBA／16人陽性低於預期 席佛：不論大小牌都要隔離

NBA在今天公布針對聯盟302位球員進行檢測，最終有16人呈現陽性反應，但狀況都不嚴重的消息，儘管人數並未如外界預期的多...

NBA／自爆是活塞迷 電玩設計師坦承削弱公牛球員

過去「最後之舞」紀錄片熱映，事實證明儘管已經距離事發已經30幾年，喬丹（Michael Jordan）與活塞「壞孩子」仇恨還是沒有化解，如今自稱是知名電玩設計師也透露，自己過去其實在遊戲偷偷藏有暗招，

NBA／籲平權運動別走極端路線 巴克利提醒該多爭取盟友

距離黑人男子佛洛伊德（George Floyd）受害身亡已經1個月時間過去，在全美國激起的追求黑人平權運動依然熱烈進行，退役球星巴克利（Charles Barkley）對此也有話要說，他點出雖然運動立

NBA／難忘安東尼昔準MVP表現 伍德森盼領軍尼克再起

尼克現正著手進行面試新任主帥候選人的工作，其中老面孔伍德森（Mike Woodson）也在行列，過去曾在2012-13年賽季，率尼克打出近20年最佳成績，以54勝、28敗榮登大西洋組龍頭，他也談到對可

NBA／毛遂自薦當尼克主帥 亞泰斯特要改正紐約球迷態度

尼克目前正展開一連串面試新主帥的工作，過去也曾毛遂自薦的亞泰斯特（Ron Artest）雖然沒有名列潛在候選清單上，他日前受訪還是分享了如果接掌兵符，自己認為振興尼克首要之務為何。 亞泰斯特想法

NBA／安戴托昆波遇惡意歧視 雅典街頭塗鴉遭繪納粹標誌

雖然自己並非是美國黑人，公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前仍舊現身街頭，替挺平權的示威遊行民眾遞水打氣。 安戴托昆波過去因非洲移民身份，於希臘成長過程中也體驗到

NBA／揭柯瑞女兒命名緣由 勇士前總管透露與自己有關

拜明星老爸柯瑞（Stephen Curry）之賜，女兒萊莉（Riley）小小年紀就成為名人，她過去「亂入」柯瑞賽後記者會天真可愛模樣相信不少球迷都印象深刻，只是為什麼柯瑞替自己女兒取「萊莉」這名字呢？

NBA／暴龍抵佛州備戰復賽 主帥驚嘆小加索練出肌肉

由於身為NBA唯一一支海外球隊必須遵守入境隔離政策，聯盟特別允許暴龍提前前往佛州進行備戰復賽，球隊也已經在本周稍早抵達該地，主帥諾斯（Nick Nurse）近日受訪也談到目前所處狀況。 「這實在

NBA／不擔心氣喘病史增加風險 麥基對參與復賽有信心

聯盟官方過去曾透露，染疫高風險者可能無法參與復賽，當時一般人都把焦點擺在高齡者上，例如馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）與火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni），不過其實還有另一群

熱門新聞

中職／換總留言影響球隊 富邦胡金龍下二軍並將懲處

中職／獅隊洋投陣容翻新 洛奇離台、費爾本自請離隊

中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。