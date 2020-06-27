NBA／16人陽性低於預期 席佛：不論大小牌都要隔離

NBA在今天公布針對聯盟302位球員進行檢測，最終有16人呈現陽性反應，但狀況都不嚴重的消息，儘管人數並未如外界預期的多，但仍為NBA復賽埋下不確定因素，聯盟主席席佛（Adam Silver）在今天就表示，只要復賽後有球員確診，不論大小牌都將面對嚴格的隔離管制，確保不會因為疫情擴散導致復賽再度中斷。

NBA在今天公布了關於復賽的細節與時程，並與球員工會共同宣布302位球員的檢測結果，包括日前已經曝光的金塊約柯奇（Nikola Jokic）、溜馬波格登（Malcolm Brogdon）、國王帕克（Jabari Parker）與希爾德（Buddy Hield）等球員都在確診名單上。

對於16人檢測呈現陽性反應的結果，席佛與球員工會在今天都坦言算是在預期內的人數，工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）就說：「儘管只有一例我們也應該應該感到擔憂，但希望上帝能原諒我這樣說，在某種程度上我為這數字沒有更高而感到開心，過去幾周我總是提心吊膽。」

而接下來聯盟也將強制執行對於檢測陽性反應者的隔離計畫，尤其是那些即將參與復賽的球員，主席席佛說：「只要有球員呈現陽性，不論他是全明星還是來短期打工，他都會被隔離，之後我們會調查接觸者，甚至不排除進行每日檢測，因為新冠肺炎如果在我們的社區大規模傳播，仍可能導致停賽再一次發生。」

雖然強調復賽後只要疫情不繼續擴大，聯盟就不會有再一次停賽的打算，不過席佛也透露目前確實還沒有制定出防止疫情擴大的相關辦法，「我們會腳踏實地的去面對這件事，看看檢測模式、安全協議的運作狀況，然後從中找出最佳的辦法。」