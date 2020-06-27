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NBA／7月復賽前新冠病毒採檢16名球員呈陽性反應

中央社 / 紐約26日綜合外電報導
NBA復賽前針對302人進行新冠病毒檢測，發現16名球員呈陽性反應。 （美聯社資料照片）
NBA復賽前針對302人進行新冠病毒檢測，發現16名球員呈陽性反應。 （美聯社資料照片）

美國職籃NBA聯盟和球員工會今天宣布，16日針對302人進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，發現有16名球員呈陽性反應。

在NBA簡短聲明中，未提這些球員或球隊名稱。

由於NBA球員承諾參加7月於佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的2019-20球季複賽，因而需進行病毒採檢。

每名染疫球員將進行自主隔離，一直到符合解除隔離的健康標準並獲得醫生同意。

為了對即將復賽做好準備，NBA球隊本週已展開對所有球員和部分員工的採檢作業。

印第安那溜馬後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）和沙加緬度國王前鋒帕克Jabari Parker）本週表示，他們經檢測2019冠狀病毒疾病呈陽性反應，但表示當NBA恢復比賽，他們將重回球隊效力。

NBA Jabari Parker 帕克

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