NBA／杜蘭特怕了！表明就算健康也不參加復賽

近期美國再掀一波疫情，使聯盟復賽出現隱憂，為此籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也認為，就算他阿基里斯腱傷勢痊癒，也不會前往奧蘭多參賽。

杜蘭特上訪談節目《Dawg Talk》時談到：「我大概不會參賽了，充滿太多未知數，看看那些新增的確診人數，太瘋狂了。狀況真得很難捉摸，雖然你們可能覺得我現在在養傷，說這些話很輕鬆，但我很可能不會去奧蘭多了。」

杜蘭特接著補充：「如果球員覺得夠安全，我OK。如果覺得不夠安全、不該去，我也支持他們。簡單來說，我的決定取決於他們。但是勒，過去一個半月跟隊友討論過後，我的直覺告訴我，還是不要去那裡好了，尤其是三個月之後。」

確實，就美國目前二波疫情，加上又有球員陸續確診，若大規模徵召球員前往奧蘭多迪士尼復賽，恐讓肺癌持續擴散，因此杜蘭特選擇棄賽情有可原，以免為了復賽賠了健康。