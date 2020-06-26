NBA／放話不適合勇士 小球弟發文要球爸冷靜又刪文

「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）時常插手三個兒子的籃球事業，先是差點搞臭了老大跟老二，先在還試圖把手伸向「小球弟」拉梅羅（LaMelo Ball），表示自己的兒子才不會去勇士，不過，拉梅羅似乎不是很領情。

近期老鮑爾接受美媒採訪時談到小兒子拉梅羅，表示他不希望他去勇士，強調勇士陣中已經有湯普森（Klay Thompson）等球星，不想要「小球弟」只是去當個跟班，更直言勇士根本不適合。

拉梅羅並不贊同自己老爸的想法，在個人推特上發文要老爸「冷靜」、「放輕鬆」，但可能看在父子情面上，在發文之後沒多久，就馬上刪掉發言。

雖老鮑爾擁有自己的意見，然而預期拉梅羅會是樂透熱門人選，他曾在澳洲職籃伊拉瓦拉老鷹出賽12場，繳出場均17分、7.6籃板、6.8助攻、1.6抄截的全方位成績。勇士由於本季杜蘭特出走、柯瑞及湯普森兩人均受傷戰績不佳，疫情休兵前全聯盟墊底，有很大機會獲得選秀狀元樂透籤。