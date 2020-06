NBA／綠衫軍泰托姆喜獲法鬥幼犬 以布萊恩命名紀念

塞爾蒂克前鋒泰托姆(Jayson Tatum)近期喜獲一隻法鬥幼犬,曾與已故傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)討教過的他,決定將他的狗命名為比恩(Bean)以紀念布萊恩。

比恩為布萊恩的中間名,源自其父親喬(Joe Bryant)的暱稱雷根糖(Jellybean)。剛好泰托姆曾在2018年和布萊恩合作訓練過,因此有一面之緣,加上布萊恩年初的驟逝,讓泰托姆決定使用布萊恩的中間名當作狗狗的名字,藉此緬懷。

目前泰托姆的法鬥幼犬剛出生滿4週,交由費城專門飼育法鬥的機構Humble Breed Bullies代為飼養,直到滿8周才會送回泰托姆在波士頓的住處。

Jayson Tatum is getting a new puppy: a blue fawn French bulldog named Bean, after the late Kobe Bryant. The breeder, Humble Breed Bullies in Philly, says Bean is 4 weeks old and will be driven to Boston once he is 8 weeks. @LilWeezyDog might have a new friend. pic.twitter.com/Xt8Zhdh9D0