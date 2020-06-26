NBA／綠衫軍泰托姆喜獲法鬥幼犬 以布萊恩命名紀念
塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）近期喜獲一隻法鬥幼犬，曾與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）討教過的他，決定將他的狗命名為比恩（Bean）以紀念布萊恩。
比恩為布萊恩的中間名，源自其父親喬（Joe Bryant）的暱稱雷根糖（Jellybean）。剛好泰托姆曾在2018年和布萊恩合作訓練過，因此有一面之緣，加上布萊恩年初的驟逝，讓泰托姆決定使用布萊恩的中間名當作狗狗的名字，藉此緬懷。
目前泰托姆的法鬥幼犬剛出生滿4週，交由費城專門飼育法鬥的機構Humble Breed Bullies代為飼養，直到滿8周才會送回泰托姆在波士頓的住處。
Jayson Tatum is getting a new puppy: a blue fawn French bulldog named Bean, after the late Kobe Bryant. The breeder, Humble Breed Bullies in Philly, says Bean is 4 weeks old and will be driven to Boston once he is 8 weeks. @LilWeezyDog might have a new friend. pic.twitter.com/Xt8Zhdh9D0— Nicole Yang (@nicolecyang) June 25, 2020
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