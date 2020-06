NBA／稱卡特良師益友 林書豪：還欠他林來瘋使用費

亞特蘭大老鷹老飛人卡特(Vince Carter)在今天正式宣布退休,結束長達22年的職業生涯,而身為前隊友的林書豪今天也透過社群網站向卡特致敬,強調卡特對於他來說是良師益友,也難忘卡特曾對他說過還欠他「文來瘋(Vinsanity)」使用費的過往趣事。

林書豪在上賽季披上老鷹戰袍後首次與卡特合作,儘管本賽季他轉往CBA發展,未能親眼見證老大哥的生涯最後一個賽季,但仍在今天卡特親自宣布退休消息後,透過推特送上祝福。

「恭喜卡特擁有一段驚人的生涯旅程,傳奇球員。」林書豪在推特留言說到:「我永遠不會忘記你跳了七呎高,並且在『林來瘋(Linsanity)』時期說我還欠你一筆使用費,因為我搶走了你『文來瘋(Vinsanity)』的稱號。你是一位了不起的良師益友,感謝你永遠的改變了這項運動。」

Congrats VC on an amazing career!! Legend! I'll never forget watching you jump a 7 footer, telling me during Linsanity I owe you licensing fees for ripping it off Vinsanity and being an amazing mentor/teammate. Thanks for forever changing the game — Jeremy Lin (@JLin7) June 26, 2020

在加拿大多倫多展開職業生涯的卡特,生涯前期就因為勁爆的體能與觀賞性十足的球風,獲得了「文來瘋」的稱號,不過後來林書豪在紐約竄起後這樣的稱號也變為「林來瘋」。

去年林書豪轉戰暴龍後,就曾在一次受訪時分享了與卡特那次的有趣互動,他透露在林來瘋發生後自己一直未與卡特有過交流,不過在一次於達拉斯的比賽中,卡特主動上前攀談並開玩笑的說了這段話,讓將卡特視為偶像的林書豪感到相當驚喜,也展現了卡特的親民作風。

