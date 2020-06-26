快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／稱卡特良師益友 林書豪：還欠他林來瘋使用費

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林書豪(左)曾與卡特(右)是隊友。路透
林書豪(左)曾與卡特(右)是隊友。路透

亞特蘭大老鷹老飛人卡特（Vince Carter）在今天正式宣布退休，結束長達22年的職業生涯，而身為前隊友的林書豪今天也透過社群網站向卡特致敬，強調卡特對於他來說是良師益友，也難忘卡特曾對他說過還欠他「文來瘋（Vinsanity）」使用費的過往趣事。

林書豪在上賽季披上老鷹戰袍後首次與卡特合作，儘管本賽季他轉往CBA發展，未能親眼見證老大哥的生涯最後一個賽季，但仍在今天卡特親自宣布退休消息後，透過推特送上祝福。

「恭喜卡特擁有一段驚人的生涯旅程，傳奇球員。」林書豪在推特留言說到：「我永遠不會忘記你跳了七呎高，並且在『林來瘋（Linsanity）』時期說我還欠你一筆使用費，因為我搶走了你『文來瘋（Vinsanity）』的稱號。你是一位了不起的良師益友，感謝你永遠的改變了這項運動。」

在加拿大多倫多展開職業生涯的卡特，生涯前期就因為勁爆的體能與觀賞性十足的球風，獲得了「文來瘋」的稱號，不過後來林書豪在紐約竄起後這樣的稱號也變為「林來瘋」。

去年林書豪轉戰暴龍後，就曾在一次受訪時分享了與卡特那次的有趣互動，他透露在林來瘋發生後自己一直未與卡特有過交流，不過在一次於達拉斯的比賽中，卡特主動上前攀談並開玩笑的說了這段話，讓將卡特視為偶像的林書豪感到相當驚喜，也展現了卡特的親民作風。

卡特 林書豪 林來瘋

延伸閱讀

卡特結束22年生涯 席佛發聲明感謝卓越貢獻

結束22年征戰生涯 飛人卡特正式宣佈退役

CBA／林書豪手感回溫拿22分 CBA北京首鋼力退新疆

NBA／暴龍郵寄冠軍戒到家 林書豪：包裹裡有彩蛋

相關新聞

NBA／稱卡特良師益友 林書豪：還欠他林來瘋使用費

亞特蘭大老鷹老飛人卡特（Vince Carter）在今天正式宣布退休，結束長達22年的職業生涯，而身為前隊友的林書豪今天...

NBA／疫情延燒 灌籃大賽冠軍瓊斯確診新冠肺炎

為了因應即將在奧蘭多進行的復賽，許多球隊都在近期接受新冠肺炎病毒檢測，包括約柯奇（Nikola Jokic）、波格登（Malcolm Brogdon）、帕克（Jabari Parker）、希爾德（Bu

老兵不死的射手典範 考佛歷史高度值得尊敬

隨著聯盟復賽逼近，相關作業馬不停蹄的規範、準備中。然而本球季的剩餘賽程要順利消化完，卻出現更多未爆彈。即便聯盟將22隊人馬齊聚奧蘭多迪士尼，但是先前有球員號召不出席復賽，現在又連環爆出球員確診肺炎案例

NBA／飛翔22季 卡特正式宣布退役

「我正式結束職業生涯。」征戰NBA長達22個球季，「飛人」卡特（Vince Carter）正式宣告退役。

NBA／卡特結束22年生涯 席佛發聲明感謝卓越貢獻

43歲老將卡特（Vince Carter）在亞特蘭大老鷹無緣參與復賽的情況下，依然延續先前退役所言，決定就此高掛球鞋，結束22年征戰生涯。 在得知卡特宣告退役後，NBA總裁席佛（Adam Sil

NBA／填補布朗森空缺 獨行俠將回簽伯克

今年2月，獨行俠後衛布朗森（Jalen Brunson）遭遇右肩關節唇撕裂，被迫進行手術治療，當時就預估將會無限期停賽。如今隨著復賽逼近，布朗森顯然還是無法參與，因此據消息指出，獨行俠將會回簽伯克（T

NBA／伯坦斯不參與復賽 巫師緊急簽下葛蘭特

根據報導，在伯坦斯（Davis Bertans）確定不參與復賽之後，巫師預計將會和葛蘭特（Jerian Grant）簽約，做為陣容上的頂替。 葛蘭特的弟弟就是效力於金塊的Jerami，身高6呎4

NBA／7月迎接新生兒 獨行俠中鋒決定缺席復賽

繼布萊德利（Avery Bradley）、亞瑞查（Trevor Ariza）、伯坦斯（Davis Bertans）等球員確定不參與復賽後，效力獨行俠的中鋒考利史坦（Willie Cauley-Stei

NBA／利物浦奪英超首冠 小股東詹姆斯興奮慶祝

拜切爾西擊敗曼城所賜，利物浦提前7輪奪下英超聯賽冠軍，這是利物浦等待了30年之久隊史首度奪冠，同時也創下英超最快速奪冠紀錄。 身為利物浦足球俱樂部的股東之一，詹姆斯（LeBron Jam

NBA／確診新冠肺炎 希爾德：現在身體感覺還不錯

沙加緬度國王陣中在這波新冠肺炎病毒檢測出現3位確診球員，分別是帕克（Jabari Parker）、希爾德（Buddy Hield）、連恩（Alex Len）。在得知自己檢測為陽性後，希爾德也表示自己現

NBA／看好湯普森強勢回歸 哈德威：重新煥發能量

根據先前的消息，因左膝十字韌帶撕裂傷休養漫長時間的湯普森（Klay Thompson），近期已經可以不受任何限制訓練。總教練柯爾（Steve Kerr）甚至親自驅車前往觀看他練球情況，也談到他的狀態十

NBA／復賽前確診數增加 球員謝聯盟及早驗出

ＮＢＡ訂台灣時間八月一日在佛州奧蘭多迪士尼重啟賽程，參與復賽的廿二支隊伍成員已開始進行新冠肺炎檢測，染疫消息也不斷傳出，...

熱門新聞

中職／經紀公司代發胡金龍聲明 已向洪總說明並致歉

中職／胡金龍要校友打爆富邦換總A？陳献榮解釋：誤會一場

頂38高溫跑「煉獄馬拉松」 她失蹤11小時中暑身亡

日職／陽岱鋼代打敲安 王柏融坐滿板凳

NBA／飛翔22季 卡特正式宣布退役

日職／火腿王柏融連兩場未先發 羅德陳冠宇遭下放二軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。