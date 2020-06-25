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NBA／飛翔22季 卡特正式宣布退役

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
征戰NBA長達22個球季，「飛人」卡特正式宣告退役。 路透社
征戰NBA長達22個球季，「飛人」卡特正式宣告退役。 路透社

「我正式結束職業生涯。」征戰NBA長達22個球季，「飛人」卡特（Vince Carter）正式宣告退役。

拿過聯盟年度新人、8度入選明星賽的卡特上節目時宣布退休決定，43歲的他表示，屬於籃球的生涯正式成為過去。

NBA訂台灣時間8月1日重啟賽程，但只有22支球隊取得前往奧蘭多迪士尼的資格，卡特效力的老鷹隊被排除在外，代表卡特本季已經告終。

老鷹最近一場比賽是今年3月12日碰尼克隊，結果雖以131：136吞敗，但卡特延長賽讀秒階段飆進三分球是一大亮點；主角也說，這一撃幫助他告別NBA不至於太傷感。

「我認為如果我沒投進那一球，感覺會有點不同，我的感受會不太一樣。」卡特透露，若沒這一球，他會渴望在場上再久一些，至少要再進一球，「我不在意是什麼方式，罰球、上籃，我都不在乎，身為球員的最後一戰，不管知不知道是告別戰，你總會想說『好吧，至少我投進生涯最後一球』，而我也的確完成了，所以我很開心。」

卡特 NBA 老鷹

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