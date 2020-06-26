老兵不死的射手典範 考佛歷史高度值得尊敬

隨著聯盟復賽逼近，相關作業馬不停蹄的規範、準備中。然而本球季的剩餘賽程要順利消化完，卻出現更多未爆彈。即便聯盟將22隊人馬齊聚奧蘭多迪士尼，但是先前有球員號召不出席復賽，現在又連環爆出球員確診肺炎案例越來越多，且美國多處疫情仍持續升溫。

此時球季打算恢復運作，能延續多久，管理制度上，聯盟形象等等，在不久的將來都會是高風險的決策考驗。這波疫情抹煞了聯盟的經營、商業收益、球迷生活重心，還有球員們休賽期、球季中備戰調整的努力。

曾在先前文章中提過，身為聯盟當今最資深的老將卡特(Vince Carter)，征戰22個年頭以來，卡特所帶給全世界無數次的驚嘆與感動，歷歷在目。卻由於疫情擾亂了他所有的退休計畫，他連一個值得獲得更多掌聲、尊重的謝幕舞台都沒有，實在令人婉惜他對籃球無比熱愛的付出。

除了卡特之外，仍有另一名將邁入40歲的沙場老將尋求舞台發揮。他是黃金2003梯的僅存成員之一，射手教科書-考佛(Kyle Korver)

選秀吊車尾出道 成為76人主力的起源

考佛不像擁有眾多天賦的同梯球星一樣，從選前便有高人氣，媒體高度關注的加持，是各家制服組爭相競奪的對象。即使大學生涯有著45%三分球命中率，不過來自非籃球名校克雷頓大學的考佛，選秀會上乏人問津，當晚抱著落選的準備，遲遲至第51順位才被籃網挑中，旋即被拋售至76人隊開啟了他的職業生涯。

由於克瑞頓大學並非籃球名校，考佛直到第二輪第22順位才被籃網選中，而且馬上就交易到76人。 2003-04 Upper Deck 球員卡

考佛的生涯起步之初，聯盟生態仍是半場系統戰、中距離投射為主軸的裡外配合打法，以考佛這種三分球比其他任何環節都還有威脅的球員來說，在當時他的未來發展看上來的確是有些受限。甚至菜鳥時期還被教練團要求增加切入突破、中距離投籃比例，減少三分球出手，讓考佛難以適應聯盟生態，施展拳腳。新人年考佛出賽74場，場均11.9分鐘，投籃命中率35%更是他17年生涯至今的最低點。所幸，76人因戰績不佳緣由，更換教頭，轉換執教風格，沒有讓考佛的射手天賦被埋沒太久。

在歐布萊恩、契克斯(Maurice Cheeks)的任教期間內，考佛被授權致力於三分球出手，同時陣中老大哥艾佛森(Allen Iverson)也是關愛有加，讓考佛有幸接獲許多投射機會，甚至藉由隊友掩護後繞出空檔拔起跳投。此時期的考佛的定位是功能性單一的專職射手，感謝教練團當時並沒有放棄他這樣的球風。

既然他無運球切入攻擊也沒有單打能力，那就把三分球技能點滿吧。教練團刻意培養考佛在面臨各種情況下，都要能得分。為此課題，訓練師調整減少他的投籃準備動作，以利加快完整出手速度，搭配最重要的身體對抗後的出手以及下盤穩定度，更是耗盡苦心，讓他原先就優雅的投籃動作更臻進化。76人給予的基礎訓練都有助於他日後成為超級射手的職涯起源。

考佛的第二季上場時間暴增到30分鐘以上，並且於例行賽82場全勤裡，獲得57次先發機會，單季投進226顆三分球，創下當時聯盟紀錄，技驚四座，這個年輕的帥哥小夥子是打哪來的。第三季考佛則同樣全勤，有著43場先發紀錄。 接著連續三年得分來到12.5分，三分球命中率41.8%，已是球隊倚賴的重要即戰力。

2007-08球季，則是因為七六人在後艾佛森時代選擇重建，而把考佛交易到爵士。

考佛(左)打球非常認真，想要從他手中抄球沒那麼容易。 歐新社資料照片

旅爵時期強化防守戰力 考佛對抗性更佳

這次的換隊開啟他生涯的第一個轉捩點，考佛投入更多心力強化於防守質量上與身體對抗性的呈現，讓他在場上就算不得分也能緊盯對手，限制其進攻與干擾傳球路線。配合著爵士素來治軍嚴謹的戰術體系，考佛往往能在擋拆戰術的弱邊、或是在戰術設計的掩護中迅速出手三分命中。雖然來到爵士陣中的角色皆是以板凳救火員登場，出賽時間也不及在76人動輒30分鐘，以兩分、三分球命中率的觀點也沒有在76人那麼高。

但在兩年半的旅爵時光中，考佛基於自身優質投籃機制的架構上，獲得更複雜、更佳的團隊戰術觀念，與更靈活的跑動，與零死角的無差別投籃，2009-10賽季，三分球命中率高達53.6%，刷新聯盟新歷史。雖然他不是無弱點，例如季後賽投籃時機選擇更加嚴峻，命中率不如常規賽，代表爵士打了三年季後賽，除了08年季後賽三分球命中率刷新歷史新低28.9%，接著兩年季後賽都回神至46%、47%的高檔水準。 考佛縱使因膝蓋骨刺手術有影響出勤，大致來說，考佛在各項細節的表現更為細膩，均衡，特別還提升了防守的對抗性、獲取團隊協防觀念等等的寶貴經驗。

當市場上能攻能守的射手成為稀有資產之際，旅爵就是神的考佛也獲得許多隊的青睞，隨後在公牛打滾兩年，2010-11賽季跟隨飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)，共同幫助球隊取得東區第一種子。

但是很可惜的無論是公牛或是對考佛個人在這支球隊的發展，在當時就已達高峰，2012休賽季球團因為薪資空間考量便把考佛交易到老鷹。

考佛團隊配合性高 各隊補強射手的優質人選

因為考佛的球技基本上處於穩定，且不佔球權，還能配合、適應各種戰術打法，這對當時普遍缺乏純射手的強隊來說，無疑是補強相當重要的選擇。他進入老鷹這一待就是四季半，期間連續四年闖進季後賽。老鷹當時教練體系師出馬刺，也是戰術涵養之高的東區強隊。考佛在2013到2015連續兩年例行賽三分球命中率47.2%、49.2%高居聯盟第一，平均也都有12分4籃板2.8籃板左右，並於2015年入選進入生涯唯一一次的明星賽。

考佛不但球打得好，從事公益活動也不落人後，他在2014-15球季還獲得NBA最佳運動精神獎！ 2015-16 Panini 球員卡

但是很可惜的在公牛、老鷹的巔峰期，考佛都未能跟著球隊一同挑戰總冠軍，2017年季中，考佛再次因為薪資與球隊尋求戰力突破，而被交易到另一支具有爭冠實力的騎士陣中。

考佛來到騎士隊上就是為了提供穩定的攻守輸出，在關鍵時刻為球隊送上及時雨的三分球，他在2017年進入史上第七位生涯命中2000顆三分球的俱樂部成員，單季48.5%三分球命中率又是聯盟第一。 這年季後賽前三輪，騎士在東區勢如破竹，12勝1敗，闖進總冠軍挑戰勇士，最後仍五場球賽鎩羽而歸，考佛再次與冠軍戒無緣。

考佛的職業生涯在多次衝擊季後賽更高成就未果，年紀增長與傷勢的累積，也讓他的速度、體能下滑，耐戰度確實大打折扣。2018年開季沒多久被交易到帶給他美好回憶的老東家爵士，考佛並在2019年1月達到了NBA史上三分球命中數第四名的偉大成就。這次回鍋替爵士例行賽出賽54場，而連年打進季後賽的紀錄仍持續，只是爵士第一輪四場打包回家，老將考佛平均出賽7.5分鐘，也沒太多發揮機會。

考佛的生涯走到這，面臨到老將都會面對的問題，無論是薪資空間，或是補強、重建，身為球隊籌碼運作的一部份，考佛常被放到交易案中被打包。考佛因康利交易案而被轉到灰熊，但一場都沒打又被交易到太陽，隨後被釋出，充份體現職業運動的現實。

加入強權公鹿 一搏生涯最後冠軍夢

2019年休賽季和新興強權公鹿簽下一年約，希望能在生涯尾聲再次衝擊季後賽，挑戰總冠軍夢。截至球季停擺前，考佛本季出賽50場，場均16.7分鐘，6.7分，每場以41.5%的命中率進帳1.7記三分球。封關前的最後一戰，今年3月10號面對金塊的比賽中，仍能繳出23分4籃板4助攻，三分球命中率45%的優質數據。即使已是聯盟資深老將，明年就滿40歲的考佛證明他在有限的時間內依舊能做出有效貢獻。

公鹿今年團隊戰力強大，字母哥仍是連莊MVP大熱門，原先也很有機會問鼎東區，挑戰總冠軍寶座。只不過突如其來的疫情使得一切亂了調，復賽能否順利開打，關係著考佛從2008年到2019年連續闖進季後賽的紀錄能否持續，而賽事能進行到哪個階段，疫情再次爆發的影響等，都將讓往往與冠軍無緣的考佛除了球場上競爭外，還多了場外無法預期與控制的X因子。

考佛射手典範生涯 一路走來始終如一

考佛生涯打過5支球隊，從頭到尾都是穿26號球衣，敬業的態度與穩定的投籃出手也從來沒有變過。 Panini 球員卡

考佛從小學校出身，選秀後段班擠進聯盟，熬過要面臨改打法的時光，到成為球隊主力，迎接大三分時代，攻守兼備的射手風範，成為各隊奪冠爭相補強的拼圖。

走過17個年頭的起伏，換過六件球衣的考佛，保持一貫的敬業精神與訓練，支持著他走到現在。和卡特一樣，無論將以甚麼形式高掛球衣退休，考佛一路的奮鬥故事都值得尊敬，他成就射手典範的生涯，是本值得學習的教科書。

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