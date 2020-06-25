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NBA／拓荒者撐不住了 裁員15趴管理層降薪

中央社 / 台北25日電
拓荒者隊減薪，圖為球星安東尼(示意)。 美聯社
拓荒者隊減薪，圖為球星安東尼(示意)。 美聯社

NBA美國職籃復賽如火如荼進行中，不過受到疫情衝擊，拓荒者球團則悄悄進行瘦身，目前已裁員近40人、約15%員工，此外管理階層也全被降薪，包括總裁與副總裁在內。

受到新冠肺炎影響，NBA自今年3月12日之後，比賽就全面暫停，如今聯盟確定將在台灣時間8月1日復賽，22支球隊屆時集中在佛羅里達的迪士尼世界，進行「閉門」比賽。

NBA就算順利復賽，但球團仍少了門票與周邊收入，球團也只能咬牙苦撐，主跑拓荒者新聞的記者弗利曼（Joe Freeman）就在推特上表示，已有15%的員工遭拓荒者裁員，人數大約是40人。

弗利曼也透露，拓荒者裁員已經進行了一段時間，主要是受到疫情影響，導致演唱會、球賽等活動全面停擺，集團收入驟減，而拓荒者總裁兼執行長麥高恩（Chris McGowan）受訪時坦言：「這絕對是我擔任集團領導人以來，做過最痛苦的決定。」

麥高恩強調，在裁員的這段過程中，球團試圖盡量保持同理心，但對球團而言，最困難的部分是，不知道疫情的盡頭在哪裡。

「不知道何時可以回歸正常。」麥高恩坦言，如果11月可以恢復營運，但沒有任何現場活動，也不知道何時才能真正回到過去的狀況。

除裁員外，球團管理階層也全面減薪5至15%，降薪幅度則取決於薪水多寡與職位高低。

拓荒者 NBA

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