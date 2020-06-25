聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／溜馬後衛波格登染疫 仍計劃歸隊參加復賽
美國職籃NBA印第安那溜馬隊後衛波格登（Malcolm Brogdon）確診2019冠狀病毒疾病，但他表示，染疫不會阻止他歸隊，參與下月重啟的賽季。
根據NBA官網，波格登在溜馬隊釋出的聲明中說：「我最近接受檢驗，對COVID病毒呈陽性反應，目前正在接受隔離。我一切都好，感覺很好，情況正在良好改善。」
「我打算在（佛羅里達州）奧蘭多（Orlando）加入我的隊友，參與NBA重啟的賽季和季後賽。」
波格登因為腿部和臀部肌肉受傷，在NBA賽季於3月11日中斷之前進入傷兵名單。但根據「印第安納波利斯明星報」（The Indianapolis Star），波格登最近已經傷癒。
波格登是2017年的年度最佳新秀。
NBA預計7月30日復賽，比賽場地選在方便管控環境的佛州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）綜合體育館。
根據路透社，溜馬隊預計7月第一週抵達佛州進行訓練。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言