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NBA／溜馬後衛波格登染疫 仍計劃歸隊參加復賽

中央社 / 印第安納波利斯24日綜合外電報導

美國職籃NBA印第安那溜馬隊後衛波格登（Malcolm Brogdon）確診2019冠狀病毒疾病，但他表示，染疫不會阻止他歸隊，參與下月重啟的賽季。

根據NBA官網，波格登在溜馬隊釋出的聲明中說：「我最近接受檢驗，對COVID病毒呈陽性反應，目前正在接受隔離。我一切都好，感覺很好，情況正在良好改善。」

「我打算在（佛羅里達州）奧蘭多（Orlando）加入我的隊友，參與NBA重啟的賽季和季後賽。」

波格登因為腿部和臀部肌肉受傷，在NBA賽季於3月11日中斷之前進入傷兵名單。但根據「印第安納波利斯明星報」（The Indianapolis Star），波格登最近已經傷癒。

波格登是2017年的年度最佳新秀。

NBA預計7月30日復賽，比賽場地選在方便管控環境的佛州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）綜合體育館。

根據路透社，溜馬隊預計7月第一週抵達佛州進行訓練。

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