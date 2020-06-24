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CBA／林韋翰臀部拉傷僅打三分鐘 青島仍奪二連勝
在復賽首戰就繳出個人生涯新高的單場15分外帶6助攻精彩演出後，青島雙星的我國後衛林韋翰，卻在今天出戰八一南昌的比賽中僅出賽三分鐘就因臀部拉傷退場，雖然他表示並無大礙，但球隊仍在保險起見的情況下未再讓他登場，終場青島也以94：82收下二連勝。
青島這次復賽以全華班陣容應戰，林韋翰在首場面對新疆的比賽中就先發上陣拿下個人生涯新高的15分外帶6助攻4籃板2抄截的全能成績，儘管在第二場比賽就回到板凳出發，但仍上場近30分鐘並再度繳出9分6助攻4抄截表現，幫助球隊擊敗南京同曦。
不過在今天出戰八一的比賽中，林韋翰僅登場3分鐘拿下4分後就因為臀部拉傷退場，他賽後表示雖然傷勢並無大礙，也能繼續上場，不過教練仍是決定保險起見，讓他在場邊觀戰。
雖然缺少了林韋翰這名後場指揮官，不過近況極佳的替補後衛張騁宇也頂上火力缺口單場猛轟23分，加上先發主力前鋒趙泰隆也有22分進帳，幫助青島終場以12分差距擊敗八一，收下二連勝。
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