防疫作戰+共體時艱 NBA表現遠優於MLB

大概在下個月的這個時候，包含台灣在內的全世界NBA球迷，將會很興奮地期待NBA賽事的即將來到，因新冠疫情而中斷的NBA季賽，經過四個多月的折磨與等待後，終將於美國時間7月底開打。NBA總部費盡思量該如何復賽？該如何打？如何邊防疫邊進行？我們必須承認NBA聯盟的確是美國職業運動中在管理、運作與思維上最優秀的。

在談到NBA復賽花絮前，我們必須先花幾段來痛罵MLB職棒目前因疫情而起，卻因為最後勞資無法談妥復賽條件使得聯盟執行長最後已下令方式迫使球季從7月24日開打的醜陋情況。勞資雙方因為薪資非配比例和該比賽幾場、怎麼打季後賽等問題，經過四五次來回協商直至美國時間22日都無法談妥條件，使得聯盟執行長曼佛(Rob Manfred)直接下令7月1日所有球員恢復熱身、24日開打約60場的季賽。這整件事不但錯失了大聯盟獨領風騷的復賽契機，更讓全世界的大聯盟職棒球迷感到憤怒與看笑話。

這次美國職棒根本就是一場鬧劇，早知最後是由聯盟下令迫使復賽，那又何必浪費了這兩三周的來回協商談判？最後造成勞、資與球迷三方皆輸的情況，美國職棒這幾年已經是四大職業運動中比較慘澹經營的一個運動了，這次因為疫情的關係讓各職業運動大虧損，但是本來美國職棒應該是最先可以於7月初復賽，並且單獨佔據所有運動收視率一個月的，但卻一直因為勞資雙方僵持不下，到了6月下旬都還談不出個結果。

一旦7月底NBA復工、9月時最受歡迎的職業美足開打，屆時不管職棒打得如何精彩，也都於事無補了。所以貪心、自私與利慾熏心讓人看到美國職棒球員與球隊的邪惡面。因為新冠疫情而耽擱的賽事，最後卻不是因為談如何在安全和如何防疫回來打球，而是為了錢談不攏而無法復賽，真的是夠了。

大聯盟官方與球員工會間的復賽談判一直無法取得共識，主要還是錢的問題，拖到最後只能由主席曼弗瑞強制開賽，但比賽也只剩下60場的規模。 美聯社

回到美國職籃，NBA不愧還是有氣魄，今年3月11日時，是NBA先開始停賽的，後來才進而讓正在進行三月瘋的美國大學男籃標賽等跟著被迫也停賽，美國職業運動球迷本來在3月時，對於新冠疫情一無所知，有點像二戰時珍珠港被空襲前一樣，毫無準備與防備。因此NBA聯盟理事長習佛(Adam Silver)果斷決定在猶他爵士隊與奧克拉荷馬雷霆隊賽事前喊停，讓美國人們驚覺事態的嚴重，NBA的確是美國職業運動的一個模範燈塔。

而三個多月後的今天，NBA又是第一個算是真正準備好的美國職業運動聯盟，將呈現在球迷眼前的，從場地、賽程、防疫到季後賽、家人探視時間、冠軍賽、來年選秀等每一個環節都已擬定，一個企業能否永續、不斷超越創新，NBA與MLB的高下在此可以分出。

其實在5月底時，針對復賽的賽程，在NBA總部有過一段熱烈討論，有球隊代表認為應該讓82場比賽打完；受最多人接受的是直接進季後賽，省時、安全(因為只需要16隊復工即可)，也有如前明星球員歐尼爾(Shaquille O’Neal)之流認為乾脆不要復賽、來年再戰的。最後NBA還是很完善的訂出目前東西區共22隊復賽，每隊打八場，作為名次之爭。這種方式讓一些與季後賽絕緣的球隊直接放疫情假，讓在邊緣的球隊可以奮力打出好成績，讓已入圍的球隊也好用這八場季賽來為季後賽做調整和搶種子席次，算是很公平的競爭了。

按照擬定的新賽制打法，比較占便宜的分別是東西區第九種子的華盛頓巫師隊與勝率差不多的波特蘭拓荒者隊、紐奧良鵜鶘隊與沙加緬度國王隊，這幾隊與第八種子分別勝差5.5場與3.5場，但7月底開始，這幾隊只需要全力奪勝，逼到最後與第八種子打所謂奪生死的play-in比賽，即可搶到季後賽門票，在某種程度上對東西區的第八種子如地主奧蘭多魔術隊與今年西區大驚奇的曼菲斯灰熊隊有點不公平，兩隊今年用了65場比賽，好不容易打出這般田地，最後卻有可能因為新賽制的關係，到最後一刻功虧一簣。

在賽程變動的情況下，拓荒者遇上打進季後賽的大好機會，而且主將里拉德(左)還認為他們有機會在季後賽打敗湖人。 歐新社資料照片

當然這樣的復賽對於某些特定的球員也有些許不公與可惜，例如最像喬丹(Michael Jordan)、比喬丹扣籃還厲害的老飛人卡特(Vince Carter)，畢竟他在聯盟與國際賽事飛了22年，在最後降落的那一刻，受主客場球迷的起立致敬、頒發個獎牌和紀念品是必須的，但誰也沒想到3月11日在亞特蘭大自家主場被客隊紐約尼克隊擊敗的那一場比賽，竟成為老飛人的告別賽，那一場比賽卡特打不到13分鐘，得5分、1籃板、無助攻……4次犯規，要是早知道那是卡特的最後一場比賽，那麼打個象徵先發、上場個約25分鐘的溫情待遇是肯定的，這對卡特來說是滿可惜的。

但對於例如新一代的類飛人，例如重型級的威廉森(Zion Williamson)、全能型的詹姆斯(LeBron James)和長人級的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，他們應該感到幸運，經過額外的四個多月的休息，威廉森可以有機會順利完成他的新秀球技，他所屬的鵜鶘隊還有最後一搏進季後賽的機會。

四個月的休養時間對詹姆斯(右)這種年紀的老將來說是特別有利，而且他這期間的練習仍不間斷，準備再次在季後賽大展身手。 歐新社資料照片

而對於詹姆斯來說，他若想成為史上最偉大的前五球員之一，能證明的時間所剩不多，已經是中年的他，能多一座MVP獎牌、一座總冠軍盃都是好的。而對於公鹿隊來說這可能是打進總冠軍賽的最好也是最後一次機會，明年將成為不受限的的自由球員的他，是留是走？和這剩餘球技和季後賽公鹿的表現有密切的關係。