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NBA／佛州疫情未趨緩 迪士尼復賽惹議

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NBA預計在迪士尼開賽的計畫，可能會受到佛州疫情的影響。 美聯社
NBA預計在迪士尼開賽的計畫，可能會受到佛州疫情的影響。 美聯社

佛羅里達疫情尚未趨緩，NBA在迪士尼開賽恐有疑慮。目前佛羅里達每日仍新增2000個以上確診，總計快突破10萬人，讓NBA原本預計7月要在奧蘭多迪士尼開賽的計劃蒙上陰影。球員擔心，即使球員通過健康檢測，集中在迪士尼樂園訓練、復賽，但與來往的工作人員接觸，恐成為防疫破口。

UPROXX報導，迪士尼的「泡泡聯賽」計畫本來十分完美。讓球員與相關工作人員經過嚴格篩檢後，入住迪士尼生活和訓練。這對有樂園度假村也有球場、訓練設備的迪士尼而言，一點也不難，且全世界最大的體育頻道ESPN也歸屬迪士尼旗下，因此調度轉播團隊也相對容易，且噱頭足夠。

然而ESPN指出，NBA主席席爾瓦對佛羅里達不斷上升的確診數，表達出關心和擔憂，他說「對迪士尼的防疫措施有信心，但也理解到疫情的嚴重性」。

消息另外提到，在本週一場NBA與球員們舉辦的座談會上，與會球員們認為，迪士尼樂園的員工、包括飯店清潔員，不像球員經過嚴格檢測後才入住，而是來去自如。不過也有業內人士緩頰，表示奧蘭多比起佛羅里達其他地區，疫情相對輕微。

NBA發言人麥可．貝斯告訴ESPN，NBA還在「密切關注佛州以及橘縣（迪士尼樂園所在地）的疫情」，NBPA美國國家籃球協會球員工會執行董事米雪兒．羅伯則認為，因為佛州過早開放，因此嚴重的疫情「完全不意外」。

米雪兒更指出，有迪士尼飯店的工作人員向她透露，工作人員不只會服務球員，還會服務其他入住度假村的遊客，因此球員所擔心的防疫破口是可能發生的。

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