CBA／飆退梅奧、郭艾倫 陳盈駿單場29分創生涯新高

前富邦勇士洋將梅奧（O.J. Mayo）在今天迎來轉戰CBA後的首場賽事，並碰上中華隊國手陳盈駿坐鎮的廣州龍獅，雖然梅奧首戰就拿下28分6抄截，不過近況極佳的陳盈駿繼前場刷新助攻新高後，今天再拿下個人單場最多的29分，幫助廣州龍獅以106：102擊敗遼寧本鋼。

梅奧在今年ABL停賽後前往中國大陸尋求下一份合約，並在日前與遼寧本鋼簽約，不過開季首戰遼寧決定以「全華班」陣容出賽，不過卻不敵林書豪所屬的北京首鋼，今天與廣州龍獅之戰才獲得登錄，而我國好手陳盈駿則是在開季首場面對八一隊比賽中，就拿下22分13助攻7籃板的亮眼數據。

梅奧今天以先發身份登場，不過前四次出手皆未能命中還發生傳球失誤，反觀廣州龍獅開賽在陳盈駿領軍下打出11：0的攻勢，甚至還迫使梅奧開賽不到三分鐘就吞下兩犯，直到該節最後兩分鐘，梅奧才靠著快攻上籃拿下在CBA的頭兩分。

而首節打完廣州不僅取得30：18的大幅領先，打滿首節的陳盈駿也拿下11分5助攻4籃板的亮眼數據，技壓梅奧的4分2籃板1抄截，且梅奧三次三分球出手都未能命中；不過第二節梅奧手感逐步加溫，還投進了個人本場比賽第一顆三分球，單節進帳12分，帶領遼寧在上半場打完追平比數。

下半場開賽陳盈駿就在中距離跳投得手，兩隊也展開激烈的拉鋸戰，比賽最後三分鐘陳盈駿在廣州龍獅落後時挺身而出一度連得五分，助隊逆轉比數，倒數階段站上罰球線兩罰一中，終場廣州龍獅也以四分差距取勝。

陳盈駿本場比賽上場41分鐘拿下29分6籃板8助攻，繼前場比賽助攻創下個人新高後，今天則是得分來到加入CBA以來的新高，而梅奧今天則有28分6籃板6抄截數據，同隊的郭艾倫則是繳出32分3助攻。