NBA／疫情太久沒打球 美媒直擊柯瑞：胖了

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)，於今年3月好不容易傷癒復出打一場球，卻遭遇新冠肺炎疫情爆發再度休息，加上勇士因戰績不佳無緣復賽計劃，柯瑞等於本季已結束，或許是因太久沒球打，美國八卦媒體「MTO News」直擊柯瑞，拍下他開車帶女兒的照片，報導說網友認為他身材有些走樣，變得「胖乎乎」。

由於沒有球賽打，傳出不少NBA球星變胖的消息，如今柯瑞也成為其中一員了嗎？

擷圖自MTO News

照片是柯瑞開車與女兒去用餐，而他正在開車門，不過，由於這只是其中的一個角度，無法真的窺見柯瑞是否發胖，但有網友仍表示他胖了。根據ESPN的資料，柯瑞原本的體重約為84公斤。

柯瑞雖沒有球打，但仍積極參與關心社會議題，也曾參與抗議種族歧視的活動。這位兩度獲得年度MVP的球星，相信只要有球打，應該就會回復原來的身材，然而要等到下季才能見到他場上的身影。