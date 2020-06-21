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NBA／跨界挑戰 約克維奇向詹皇下戰帖
網球「世界球王」 約克維奇（Novak Djokovic）和年初直升機意外驟逝的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）私交甚篤，如今和另外一界當代球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也產生連結，且是大膽「下戰帖」，想和詹姆斯單挑。
投身自辦賽事的小約，今天在社群平台上傳一段影片，他運球後跳投，動作一氣呵成，影片的註解就是「我準備好和詹姆斯1對1了嗎？」；小約也沒等太久，詹姆斯透過推特回覆「認證」，湖人隊當家球星說：「嘿，我要說，我認為你準備好了！漂亮的出手！」
不只投籃獲得詹姆斯稱讚，小約「本業」也有聲有色，他主辦的亞德里亞巡迴賽進行到第2站的克羅埃西亞大城扎達爾，小約第一天賽事進行的頭兩戰都打下勝利，順利在有8人的賽事順利晉級。
這場比賽和第一站相同，有千名球迷進場，小約受訪和球迷喊話，希望大家看到一場好看的秀，「這幾個月十分不容易，我希望大家明天也玩得愉快。」
Am I ready for a 1:1 @KingJames? 💪🏼 pic.twitter.com/78MwBZaAiS— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 20, 2020
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