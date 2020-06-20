NBA／是否力挺復賽？ 快艇威廉斯想法一半一半

近期聯盟復賽，因種族平權議題出現正反兩方論戰，針對要不要參賽，快艇後衛威廉斯（Lou Williams）表示自己目前的想法一半一半。

威廉斯今日受訪時表示：「老實說，復不復賽很難說，我現在的想法是一半一半。不過對我們而言，不打球唯一的好處就是能把焦點放在抗爭上。可是復賽是在六週之後，六個禮拜過去很多事情搞不好會不一樣，人們或許會想要我們回到球場。」

威廉斯接著說：「但要是還有黑人，不論大人小孩，因警察執法過當而喪命的話，那種怒火實在無法遏止。我不確定上場打球是不是真的最好，因為這讓我們看起來好像不關心這件事。你懂我的意思吧？我們想要找到一個平衡點。」

不過威廉斯也強調：「我們也要養家活口，但同時我們大多數都是黑人，所以我們試圖在尋找平衡點。畢竟如果真的復賽，真的會有比較大的平台發生嗎？我們可以繡Black Lives Matter的圖樣在球衣上嗎？還是可以直接繡大大的字體？球場木板上能刻Black Lives Matter嗎？這些都很難講，所以我是否參加復賽還是一半一半。」