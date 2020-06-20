NBA／千禧年贈雙親總冠軍紀念對戒 再度遭刊登拍賣

美八卦媒體《TMZ》爆料，傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，使得週邊物品行情水漲船高，更傳出布萊恩特別訂製送給父母的總冠軍紀念戒相繼售出。

近期布萊恩逝世，傳出曾送給媽媽的2000年總冠軍紀念戒，已在5月下旬被匿名買家收購，成交價達20.6萬美元（約616萬台幣）。如今運動產業記者羅弗爾（Darren Rovell） 證實，布萊恩留給父親的另一枚戒指，也已被刊登到拍賣網站上，價碼將會更高。

布萊恩雙親早年執意販售兒子的紀念物品，2013年差點父母差點全賣掉布萊恩高中時期保留的籃球珍藏，還為此鬧上法院。經法庭調解，布萊恩同意雙親出售6件紀念物，其中就包括紀念對戒，而這些商品，在該年全部賣給一位湖人迷。時隔多年，這一對冠軍紀念戒又輾轉流入市場。