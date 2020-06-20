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NBA／賽事重啟才有大平台 湖人格林喊話挺復賽

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人格林認為復賽才有助於理念傳達。 法新社
湖人格林認為復賽才有助於理念傳達。 法新社

近期罷賽消息滿天飛，湖人後衛布萊德利（Avery Bradley）也表態不支持復賽。看到不少人的反復賽聲明，湖人射手格林（Danny Green）認為復賽無疑提供一個更大的平台，參加比賽才能實質展現利大於弊。

對於隊友布萊德利反復賽的想法，格林表示布萊德利是個勇於發聲的人，但礙於他沒有使用社群軟體，難以傳達真正的想法，但是比賽可以，不僅不會轉移焦點，還能獲得更大的平台來傳達理念。

格林也補充，像是布萊德利這種比較少在用社群軟體才需要出席復賽，表示：「在奧蘭多我們能聚在一起，進行更充分的討論，讓種族歧視等議題保持聲量。」

目前湖人陣中對於復賽看法不一，布萊德利之外，中鋒哈沃德也有過不支持復賽想法，然已澄清只是要幫部分球員發聲，並沒有煽動集體罷賽的想法，也還保有參賽意願，至於布萊德利的態度則不得而知。

奧蘭多 種族歧視

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