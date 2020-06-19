快訊

「IP至上主義」萬歲？日本影視產業的反面鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／國泰強降三分雨 大勝43分改寫冠軍賽紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
國泰林育庭拿下20分4籃板5助攻，助隊搶下冠軍賽首勝。記者余承翰／攝影
國泰林育庭拿下20分4籃板5助攻，助隊搶下冠軍賽首勝。記者余承翰／攝影

第15季WSBL總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，將挑戰第14冠的國泰隊，在首節就三分砲火全開，以外線七投六中的高命中率取得超過20分領先優勢，讓比賽在上半場打完就幾乎底定勝負，終場國泰就以87：44輕取台元，勝分43分創下冠軍賽史上新高，並有望在明天完成10連霸。

國泰今年例行賽再度打出15勝0敗的佳績，早早就確定晉級到冠軍賽，而台元則是在季末的關鍵戰中擊敗中華電信，搶下另外一張爭冠門票。

雙方今天碰頭賽況呈現一面倒，首節國泰外線就火力全開，前六次三分球出手全數命中，直到該節槍響前的第七次出手才彈框而出，靠著這波外線猛攻，國泰在首節打完就取得31：10的大幅領先。

後三節國泰在大幅領先的情況下並沒有放慢進攻步調，將雙方差距一路擴大到40分以上，終場國泰就以43分差距擊敗台元，創下冠軍賽史上最大勝分差，前紀錄是第三季時國泰擊敗電信所創下的28分差距。

國泰今天共計4人得分來到雙位數，其中例行賽得分后林育庭投進四顆三分球，拿下全隊最高的20分外帶4籃板5助攻，陳鈺君和黃鈴娟也都有單場三顆三分球的進帳，國泰今天全隊三分球23投12中，命中率超過五成。

而台元今天雖然林文佑與彭曉彤也都得分來到雙位數，但全隊合計僅拿下44分，創下冠軍賽單場新低，前紀錄是由電信在第七季冠軍賽時拿下的45分。

彭曉彤 WSBL

延伸閱讀

全球資安指數盤中再創新高 國泰網路資安跳空逼進前高

WSBL／挑戰衛冕軍國泰 台元想奇招

WSBL／其他隊想廢保護名單 國泰：被當檢討標靶

WSBL／冠軍前哨戰 國泰破百大勝台元

相關新聞

樸實無華的頂級藍領 華勒斯用防守寫傳奇

最近聯盟復賽新聞炒得沸沸揚揚，即便日期拍板定案，但是否球員們都願意出場，甚至還有防疫管理等困難，要把今年剩餘賽季消化完，仍困難重重。曾有外媒評比湖人將是本季奪冠最大熱門，今年詹姆斯(Lebron Ja

NBA／復賽推防疫智能戒指 九指灌籃王調侃自己無法參賽

NBA有望在美國時間7月31日於迪士尼復賽，為了防堵疫情，除了發給球員健康安全手冊，進入園區時，也可選擇配戴智能戒指，不但能測量體溫、呼吸、心率，還能提前三天檢測出肺炎症狀，準確度高達90%。此消息一

NBA／魔獸反駁罷賽傳言 湖人球團堅信會如期參賽

先前曾傳出湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard）不參與復賽，不過今日洛城時報指出，並沒有真正打算罷賽，只是提出自己的顧慮，而湖人球團則相信哈沃德會如期參賽。 哈沃德聲明過，自己支持籃網球星

NBA／凡妮莎懇請國會推飛安法案 欲以布萊恩及女兒命名

湖人傳奇布萊恩及愛女年初因直升機失事離世，面對跟丈夫、女兒天人永隔，妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）傷痛之虞，仍為了飛安奔波，甚至懇請美國國會通過以布萊恩跟女兒命名的法案。 凡妮莎透過

NBA／盼以黑人身份受認可 詹皇自許不只是籃球員

過去不僅成立學校造福家鄉，近日更成立維護投票權組織，希望以一己之力改變美國社會，湖人球星詹姆斯（LeBron James）日前受訪時強調，自己會持續跟隨前輩腳步，盼以美國黑人對待人生態度被外界記得，而

NBA／真的要復賽嗎？ 佛州確診破三千恐成疫情中心

NBA預計於美國時間7月31日在佛羅里達州的迪士尼復賽，但目前有傳當地疫情擴散，確診總數已達3207人，為賽季恢復增添隱憂。 據報導，目前佛羅里達州的疫情大爆發，奧蘭多市下屬奧蘭治縣，正好是迪士

WSBL／國泰強降三分雨 大勝43分改寫冠軍賽紀錄

第15季WSBL總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，將挑戰第14冠的國泰隊，在首節就三分砲火全開，以外線七投六中的高命中率...

NBA／為佛洛伊德之死落淚 傑克森肯定厄文所為發自內心

厄文（Kyrie Irving）日前在球員內部會議公開發聲，表達自己不支持赴奧蘭多參與復賽的個人立場，他說法也引起不少球評責難，像是柏金斯（Kendrick Perkins）、巴克利（Charles

NBA／若黑人同儕多支持罷賽 考佛願放棄奪冠機會相挺

厄文（Kyrie Irving）所提出罷賽求黑人平權立場後續效應仍在發酵，儘管身為白人球員且是奪冠最大熱門之一公鹿的成員，射手考佛（Kyle Korver）也透露，假如佔聯盟絕大多數的黑人同儕都認同厄

NBA／願一同單膝下跪抗議 庫班鼓勵球員表達訴求

NBA復賽之後勢必將給予球員更大發聲平台，NFL球員過去為表達追求黑人平權訴求，曾出現一股演奏國歌時單膝下跪的風潮，但當時並無NBA球員跟進。 不過這次因黑人男子佛洛伊德（George Floy

NBA／管控球員用手機有學問 柯爾透露幽默以對是上策

師承NBA名帥波波維奇（Gregg Popovich）與傑克森（Phil Jackson），柯爾（Steve Kerr）發展出執教哲學如今備受各界肯定推崇，而對於應對新生代球員與老一輩的自己間的世代差

NBA／樂於助攻杜蘭特與厄文 丁威迪稱更符合熟悉打法

一度因為賭客一搏杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）復出的心態，籃網復賽後於本季奪冠的賠率呈現反常成長趨勢，但之後媒體都表示這兩位球星已確定本季不會重返賽場，不過屆時下

熱門新聞

中職／外媒爆料 大聯盟級左投加盟富邦悍將

台灣籃球一團亂 是誰的問題？

種族偏見影響？ 黑人捕手在大聯盟消失15年

樸實無華的頂級藍領 華勒斯用防守寫傳奇

中職／蘇智傑雙響砲率獅隊突圍 助中信兄弟暫升龍頭

網球／謝政鵬壓力大險經死亡邊緣 臉書宣洩情緒爆姊弟失和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。