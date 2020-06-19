WSBL／國泰強降三分雨 大勝43分改寫冠軍賽紀錄

第15季WSBL總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，將挑戰第14冠的國泰隊，在首節就三分砲火全開，以外線七投六中的高命中率取得超過20分領先優勢，讓比賽在上半場打完就幾乎底定勝負，終場國泰就以87：44輕取台元，勝分43分創下冠軍賽史上新高，並有望在明天完成10連霸。

國泰今年例行賽再度打出15勝0敗的佳績，早早就確定晉級到冠軍賽，而台元則是在季末的關鍵戰中擊敗中華電信，搶下另外一張爭冠門票。

雙方今天碰頭賽況呈現一面倒，首節國泰外線就火力全開，前六次三分球出手全數命中，直到該節槍響前的第七次出手才彈框而出，靠著這波外線猛攻，國泰在首節打完就取得31：10的大幅領先。

後三節國泰在大幅領先的情況下並沒有放慢進攻步調，將雙方差距一路擴大到40分以上，終場國泰就以43分差距擊敗台元，創下冠軍賽史上最大勝分差，前紀錄是第三季時國泰擊敗電信所創下的28分差距。

國泰今天共計4人得分來到雙位數，其中例行賽得分后林育庭投進四顆三分球，拿下全隊最高的20分外帶4籃板5助攻，陳鈺君和黃鈴娟也都有單場三顆三分球的進帳，國泰今天全隊三分球23投12中，命中率超過五成。

而台元今天雖然林文佑與彭曉彤也都得分來到雙位數，但全隊合計僅拿下44分，創下冠軍賽單場新低，前紀錄是由電信在第七季冠軍賽時拿下的45分。