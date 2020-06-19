WSBL／狀元楊芷瑜獲新人后 林文佑奪最佳進步獎

WSBL開打15季來，今年首度頒發個人獎項（非數據類），其中在季軍戰首戰拿下15分13籃板的本賽季選秀狀元台電楊芷瑜，也順利抱回年度新人后獎座，而年度最佳防守球員、年度第六人與年度進步獎也在今天揭曉。

WSBL在去年首度舉辦選秀會，其中來自佛光大學的楊芷瑜在首輪第一順位就被台電選進，成為聯賽史上首位選秀狀元，而她本賽季例行賽15場全勤，平均每場比賽上場22.4分鐘，繳出平均8.4分4.3籃板1.6助攻的數據，也讓她抱聯賽首座的新人后。

對於成為聯賽史上首位狀元與新人后得主，楊芷瑜也將功勞歸給教練和學姊對她的信任，「其實剛開季時（狀元稱號）讓我有點壓力，因為一直想要為球隊貢獻，但一開始反而在進攻端太過急躁，學姊也叮嚀我從防守做起，現在就是把場上的事情做好就好。」

在拿下每個球員都只有一次挑戰機會的新人后獎座後，楊芷瑜也期許自己能繼續進步，「希望下一季我們不是只贏幾場而已，而是贏下更多的比賽，我也希望自己的投射距離能夠再拉開一點。」

而一度成為球場逃兵的台元林文佑，在上賽季重返球場後，本季繳出一張平均14分5.7籃板1.1抄截的亮眼數據，讓她抱回年度最佳進步獎，年度第六人與最佳防守球員，則分別由電信林玉書與台元蔡佩真拿下。