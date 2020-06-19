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NBA／魔獸反駁罷賽傳言 湖人球團堅信會如期參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
哈沃德反駁自己真的想罷賽，湖人也相信他會如期出席比賽。 歐新社
哈沃德反駁自己真的想罷賽，湖人也相信他會如期出席比賽。 歐新社

先前曾傳出湖人中鋒哈沃德（Dwight Howard）不參與復賽，不過今日洛城時報指出，並沒有真正打算罷賽，只是提出自己的顧慮，而湖人球團則相信哈沃德會如期參賽。

哈沃德聲明過，自己支持籃網球星厄文（Kyrie Irving）暫緩復賽的想法，認為這個時間點打比賽，會轉移種族平權的焦點。這則聲明讓不少人誤以為他確定罷賽，但他美國時間週三補充，以厄文為首的群體，不是真的要聯盟就這樣打消重啟賽季的念頭。

哈沃德最新的聲明一開始，就一再強調這次的作為，是為了提高人們對於平權的關注度，並且讓想表達意見的人也能有勇氣站出來。此外，也表示若真的強迫球員罷賽，在這個爭取平權的節骨眼是相當矛盾的做法。因此自己並沒有權力這麼做，只是希望所有人能毫無畏懼在公開的平台上交流意見。

至於哈沃德是否出席復賽，目前尚未決定，不過湖人球團堅信他會出現在眾人面前。至於陣中另一名對恢復賽季提出質疑的球員布萊德利（Avery Bradley），據消息，其決定及動向球團亦不太清楚。

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