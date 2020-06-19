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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

NBA／凡妮莎懇請國會推飛安法案 欲以布萊恩及女兒命名

聯合新聞網 / 綜合報導
凡妮莎欲推動飛安法案，懇請國會擬定並以丈夫、女兒名字命名。 路透
凡妮莎欲推動飛安法案，懇請國會擬定並以丈夫、女兒名字命名。 路透

湖人傳奇布萊恩及愛女年初因直升機失事離世，面對跟丈夫、女兒天人永隔，妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）傷痛之虞，仍為了飛安奔波，甚至懇請美國國會通過以布萊恩跟女兒命名的法案。

凡妮莎透過ESPN表示：「我強烈建議國會通過提升直升機飛行安全性的法案。如果當初的直升機有配備法律要求的安全設備，可能我丈夫跟女兒都還活著。」

凡妮莎提出的法案內容中，要求每架6人座以上的直升機，都要有對地接近警報設備（Terrain Awareness and Warning System），她指出：「我相信這會挽救不少性命。作為一名乘客，我們需要適當的安全措施來預防飛安事故發生。不過很明顯目前的狀況不是這樣，而直升機公司理應做到保護乘客的責任。」

最後，凡妮莎補充自己會希望以丈夫跟女兒的名字為法案命名，是希望人們出自對他們的敬意、懷念，能夠更深刻了解飛安的嚴重性，藉此防止更多無辜的生命受害。

直升機 飛安 事故

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